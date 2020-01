‘Cosa è successo…?’: volto deformato e gonfio per Elisabetta Canalis, fan increduli [FOTO]

Elisabetta Canalis esclusa dalla festa di compleanno di Maddalena Corvaglia

Elisabetta Canalis di recente è tornata in Italia, precisamente a Milano, per la Fashion Week. Ricordiamo che l’ex velina di Striscia la Notizia da tempo vive a Los Angeles insieme al marito e la figlia Skyler Eva. Il periodo di soggiorno nel nostro Paese è combaciato col 40esimo compleanno della sua ex collega ed amica Maddalena Corvaglia.

Quest’ultima, però, visto gli ultimi riscontri non l’ha invitata al party organizzato nel capoluogo lombardo. Ma nelle ultime ore l’ex di Clooney ha fatto parlare di sé per uno scatto postato su IG. Di cosa si tratta? Nel prosieguo dell’articolo troverete tutti i dettagli.

L’ironia social dell’ex velina di Striscia la Notizia: ecco cosa ha fatto

Elisabetta Canalis ha un grosso seguito su Instagram, un profilo dove ogni giorno posta delle foto e clip del suo quotidiano. Come le sua colleghe o influnecer, l’ex velina di Striscia la Notizia spesso si avvale di particolari filtri per fare degli scatti molto particolari e renderli personalizzati.

In vene di scherzi, di recente la soubrette sarda si è presentata ai seguaci con un volto totalmente deturpato e gonfio. Ma cosa è accaduto all’ex amica di Maddalena Corvaglia? (Continua dopo la foto)

Elisabetta Canalis col viso gonfio e deturpato: un effetto di IG

Elisabetta Canalis ha deciso di stupire i follower presentandosi su Instagram diversa dal solito. L’ex velina di Striscia la Notizia ha voluto utilizzare uno dei tantissimi filtri che offre il social network, quindi ha deciso di modificare l’aspetto del suo viso. In che modo? Agli occhi del popolo del web che la segue la si è vista con la faccia gonfia e deturpata.

Tranquilli non le è successo nulla di grave ma solo un effetto che si può aggiungere e togliere in qualsiasi momento. La scatto in questione ha ottenuto un boom di likes e tanti commenti ironici che hanno divertito moltissimo la bella Canalis.