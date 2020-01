Uomini e Donne, Maria De Filippi perde le staffe contro Armando: “Basta, esageri”

La puntata odierna di Uomini e Donne è stata parecchio movimentata. Maria De Filippi si è resa protagonista di una sfuriata contro Armando Incarnato a causa del suo atteggiamento con le donne, specie le sue ex. Tutto è incominciato nel momento in cui Veronica ha incominciato ad accusare il cavaliere di avere delle conoscenze al di fuori.

A quel punto, Armando non ci ha più visto e l’ha pesantemente attaccata. Il protagonista è stato, come sempre, molto irruento, al punto che è stato necessario l’intervento della padrona di casa.

Maria De Filippi redarguisce Armando

Continuano le polemiche tra Armando e Veronica. Quest’ultima è venuta in puntata con l’obiettivo di mettere in cattiva luce il suo ex fidanzato. Alla fine, però, è stata lei a fare una pessima figura, sta di fato che è stata accusata di essere una poco di buono dal cavaliere.

Armando ha adoperato un linguaggio e dei toni molto forti, al punto che Maria De Filippi l’ha dovuto richiamare. La conduttrice lo ha esortato a mostrare maggiore contegno e rispetto poiché troppe volte esagera.

Dopo che la presentatrice ha avuto questo sfogo, il protagonista ha abbassato decisamente i toni ed ha cominciato a parlare in modo più civile. Successivamente, Veronica ha invitato Roberta ad andare fuori dallo studio per parlare di alcune questioni private. La Di Padua si è rifiutata ed ha chiesto alla sua interlocutrice di dire liberamente davanti a tutti ciò che aveva da dire.

La conduttrice sbotta anche contro Veronica e Roberta

A quel punto, però, la conduttrice è intervenuta una seconda volta ed ha interrotto quello spiacevole teatrino. Dopo aver redarguito Armando, infatti, Maria De Filippi ha esortato anche le due dame a darsi un contegno e a discutere di queste cose in privato. Dopo tale intervento, Roberta ha deciso di assecondare la volontà della Ursida e le due si sono allontanate.

Nel momento in cui sono rientrate, però, la De Filippi ha voluto chiudere definitivamente l’argomento anche in modo parecchio seccato. A tutti i telespettatori è apparso chiaro, quindi, che la presentatrice sia alquanto seccata da questi comportamenti. La conduttrice non vuole più dare spazio a questi teatrini, sta di fatto che i video di questa parte della puntata non sono stati neppure divulgati sul profilo Instagram ufficiale del programma.