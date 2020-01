Oroscopo Branko 30 gennaio 2020: le previsioni di oggi per tutti i segni

L’oroscopo di Branko del 30 gennaio annuncia novità imperdibili. Siete curiosi di scoprire la vostra attuale situazione astrologica? Ecco le previsioni dei pianeti e delle stelle per questa giornata di giovedì per i 12 segni zodiacali.

Branko oroscopo 30 gennaio da Ariete a Gemelli

Ariete – In questa giornata ci sono agitazioni in famiglia, discussioni nel campo lavorativo e qualche imprevisto tecnico in viaggio, un disturbo nella salute. In amore siete dei vincenti.

Toro – Preparatevi per lo studio e gli esami. Inoltre, questa giornata è ideale per mettere in moto nuove iniziative, ma il successo lo avrete quando la Luna transita nel vostro segno. Amore focoso.

Gemelli – Luna in Ariete facilita tutte le questioni burocratiche e legali, ed è raggiante per le amicizie. Nel campo lavorativo cercate di stringere accordi e contratti. La doppia pressione Marte-Venere agisce sul vostro sistema nervoso e si riversa nella vostra vita matrimoniale.

Astrologia giornaliera da Cancro a Vergine

Cancro – Giornata stressante. Luna in Ariete provoca situazioni pesanti nella salute e nel lavoro. Con Saturno opposto dovete fare attenzione nelle imprese economiche e questioni legali. Venere vi rende delle persone davvero interessanti.

Leone – Con Luna in Ariete accadrà qualcosa in amore. Questa sensualità tocca il matrimonio, i coniugi finalmente smettono di parlare di soldi e problemi domestici, e si concentrano sull’argomento intimità. Questi miracoli sono opera di Giove.

Vergine – Prima di prendere decisioni importanti dovete riflettere con calma ma non troppo a lungo. I giorni corrono veloci e i pianeti vanno e vengono. Lunedì inizia l’opposizione di Mercurio in Pesci, quindi dovete sistemare anche questioni legali. La vostra malinconia e insoddisfazione è dovuta da una Venere negativa.

Previsioni di giovedì 30 gennaio da Bilancia a Sagittario

Bilancia – Luna in Ariete vi rende molto attivi nel lavoro, vi fa credere di essere instancabili e, invece, non è così. Dovete agire con massima cautela, seguire le cure e ascoltare la persona amata, non tutto ciò che dice è sbagliato.

Scorpione – Nel campo professionale avete trovato una pista che vi conviene seguire ma è ancora socchiusa. Mercurio pianta ostacoli ovunque, provoca reazioni negative nelle persone che inseguono il vostro stesso obiettivo. Anche se la concorrenza stimola la creatività e intraprendenza, è meglio non fidarsi di nessuno. L’amore c’è.

Sagittario – Gennaio si conclude bene per tutti voi segni di fuoco. L’unica noia di questo primo mese dell’anno è stata Venere in Pesci, cattiva soprattutto con le donne. Se avete qualcosa da chiarire, fatelo prima di lunedì.

L’oroscopo di Branko del 30 gennaio da Capricorno a Pesci

Capricorno – In questa giornata saprete affrontare la cattiveria che sprigiona questa Luna in Ariete, che vorrebbe bruciare qualche collaborazione di lunga data. Saturno e Urano tagliano tutte le cose che non funzionano più. Già da sabato spuntano nuovi germogli grazie alla Luna in Toro.

Acquario – Giornata preziosa per gli affari. Luna in Ariete, stimolata dal vostro Sole, elimina le vecchie tensioni in amore. Belle le nuove coppie, Marte vi dà una marcia in più nelle conquiste.

Pesci – Siete un segno doppio, cioè che avete sempre due possibilità di ripresa, amare, guarire, cambiare. Questa fortuna a volte viene meno a causa di un astro che si oppone, come succede in questa giornata con Marte. Se date un’occhiata in giro troverete altre occasioni di riuscita. Febbraio sarà un grande mese!