Il Segreto trame spagnole: Marcela incontra l’amante di Matias

Non mancheranno i colpi di scena nelle puntate spagnole de Il Segreto. Il matrimonio di Matias e Marcela sarà al capolinea, dopo che entrambi avranno intrecciato storie d’amore clandestine. Non cambierà molto dopo il viaggio a Munia, occasione nella quale entrambi vorranno darsi una seconda possibilità. Intanto, la situazione alla Casona non sarà affatto tranquilla.

Il Segreto anticipazioni: intrighi amorosi alla Casona

Non ci sarà pace alla Casona, soprattutto per via delle vicende amorose di Rosa, Carolina e Marta. Proprio quest’ultima, anticonformista e ribelle, chiederà a suo padre di permetterle di lavorare in fabbrica. Quando Ignacio acconsentirà, la giovane sarà al settimo cielo.

Nel frattempo, Pablo progetterà con Carolina di fuggire, in quanto la guardia civile è alle sue calcagna, visto che è un disertore. La ragazza lo consolerà, promettendogli di stargli accanto con il suo amore. Alla Casona ci sarà parecchio fermento. Mauricio e il Capitano avranno modo di parlare della complicata situazione politica che sta affliggendo il paesino.

Il Capitano proverà a tranquillizzare il Godoy, sebbene inutilmente. Stando alle anticipazioni spagnole de Il Segreto inoltre, Isabel parlerà con Rosa del suo imminente matrimonio. Timorosa di perdere sua figlia, le proporrà di trasferirsi con il consorte a L’Avana.

Alicia incontra Marcela

Nelle prossime puntate de Il Segreto, Alicia e Marcela si incontreranno nella piazza di Puente Viejo. L’ex amante di Matias le prometterà di stare lontano da suo marito e che lo incontrerà solo per questioni sindacali. La Del Molino non crederà alle parole della bella Alicia, che non faranno che aumentare la gelosia nei suoi confronti. Intanto, Urrutia chiederà a sua figlia di accompagnarla alla festa di fidanzamento di Rosa, ma Alicia rifiuterà categoricamente.

Come svelano gli spoiler della soap Il Segreto, un’idea malsana balenerà nella mente di Damian. Il ragazzo proporrà ad Alicia di rapinare il camion che porta i soldi alla banca di Munia. Nel piano dovrà essere coinvolto anche Matias. I due accetteranno di essere complici di Damian?

Nel frattempo, Francisca chiederà ad Antonita di andarle a comprare dei fiori che suo marito le regalava sempre. La nostalgia per Raimundo si farà sempre più forte. Peccato che proprio l’Ulloa incroci Antonita con il bouquet e, insospettito, le inizi a fare domande a raffica.

La domestica, spaventata, tornerà alla Casona informando Isabel dell’incontro con Raimundo. La marchesa capirà che è arrivato il momento di usare le maniere forti, visto che la situazione si sta complicando non poco.