Barbara D’Urso in ospedale per un’ecografia, preoccupazione dei fans (Foto)

Barbara D’urso ha dovuto recarsi in ospedale per sottoporsi ad una visita medica. La nota conduttrice Mediaset ha, poi, rassicurato tutti i fans che avevano sin da subito manifestato molta preoccupazione per il suo stato di salute. Ma cosa è accaduto alla D’Urso? Qual è la motivazione che l’ha portata in ospedale?

Barbara D’Urso e la passione per la danza classica

Se Barbara D’Urso non avesse fatto la presentatrice televisiva si sarebbe certamente dedicata alla danza classica. Questa, infatti, è per lei una vera e propria passione che coltiva sin da piccola. Non a caso, la D’Urso si sottopone quotidianamente ad un paio d’ore di allenamento al giorno e segue una dieta, denominata alcalina, che le consente di rimanere sempre in splendida forma.

I duri allenamenti fisici a cui, però, si sottopone chi ama la danza classica possono portare alla comparsa di alcuni problemi e dolori. È proprio quel che è accaduto nelle ultime ore a Barbara D’Urso che si è recata all’ospedale per un forte dolore alla caviglia destra.

Il responso dei medici, ecco cosa fare e cosa non fare

I medici hanno sottoposto Barbara D’Urso ad un’ecografia alla caviglia destra. La presentatrice ha postato la foto di questo esame sui suoi social per spiegare bene ai fans quello che stava accadendo. La D’Urso è seguitissima anche sui social dove ha circa 2,5 milioni di followers. Sappiamo che la donna ama condividere alcuni momenti della sua vita privata con tutti loro. E questo è uno di quei momenti.

Il medico è stato, a quanto pare, molto chiaro con la D’Urso che, da questo momento in avanti, dovrà allenarsi esclusivamente con la caviglia fasciata. Nessuno sforzo particolarmente pesante per la zona interessata dal dolore e, quindi, bandite, almeno per il momento, alcune pose tipiche della danza classica. Vietato, ad esempio, il pliés che comporterebbe un eccessivo sforzo della caviglia con peggioramento della sintomatologia.

I commenti dei fans non si sono fatti attendere e sono unanimi. Tutti, infatti, augurano alla presentatrice televisiva di rimettersi prestissimo e di poter riprendere, quanto prima, gli allenamenti di danza classica a pieno ritmo.