Sonia Pattarino, ospite nel programma Casa Signorini, ha replicato alle dichiarazioni di Ivan Gonzalez. Ecco che cosa ha detto l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne

GF Vip, Sonia Pattarino parla di Ivan Gonzalez: ‘Delusa, rapporto sepolto’

Ivan Gonzalez, prima di partecipare al Grande Fratello Vip e dopo essere stato il tentatore che ha stregato Valerina Marini a Temptation Island Vip, è stato un tronista di Uomini e Donne. Alla fine del suo percorso nel programma di Maria De Filippi, Ivan ha scelto Sonia Pattarino.

Tra loro è iniziata una storia molto bella, almeno questo era quello che traspariva dai social. Tuttavia, dopo l’intenzione di lei di trasferirsi a Madrid e studiare lo spagnolo, Ivan l’ha lasciata all’improvviso. La rottura è avvenuta nel mese di settembre, sette mesi dopo la scelta a Uomini e Donne e dopo un viaggio bellissimo in Messico.

Ospite di Casa Signorini, su 361 Magazine, Sonia ha risposto alle domande di Raffaello Tonon e degli altri ospiti della trasmissione web. L’ex corteggiatrice ha ribadito di essere stata la fidanzata di Ivan fino a settembre e che da parte sua c’è stato un amore bellissimo. Inoltre, ha confessato che, prima della sua esperienza al GF Vip, la sua porta era ancora aperta, poi vedendo il suo comportamento quella porta si è chiusa definitivamente.

Sonia l’ha definito un rapporto “chiuso e sepolto”, la delusione è stata troppo grande. Infatti, Ivan non ha menzionato Uomini e Donne e nemmeno lei, mai. L’unica cosa che ha detto, senza fare nomi, è che non l’ha amata e sapeva benissimo che sarebbe finita presto perché non c’era nulla quando a Sonia diceva costantemente di essere innamorato di lei.

I motivi della rottura

Sonia ha detto che la storia è finita perché Ivan non era pronto e non voleva qualcosa di più importante. Secondo lei è troppo concentrato su se stesso e ha paura dell’amore. Infatti, non si è mai innamorato.

Qualcuno, tuttavia, l’ha criticata perché trovava inopportuno il suo intervento dal momento che lui non ha mai parlato di lei. Sonia, però, ha precisato che non vuole fare la vittima, semplicemente crede sia giusto dire quello che è successo, a maggior ragione dopo che lui non l’ha neanche citata.

Alla domanda di definire Ivan Gonzalez con tre aggettivi l’ex corteggiatrice ha risposto con “egocentrico e pessimista”, ma anche con “buono e generoso”. Insomma, sembra che Ivan non abbia intenzione di portare avanti questo gossip e che la storia tra di loro sia definitivamente chiusa. Voi che idea vi siete fatti di tutto questo?