Oroscopo Paolo Fox di oggi 30 gennaio 2020: le previsioni per tutti i segni

L’oroscopo di Paolo Fox del 30 gennaio è pronto a rivelare la vostra nuova situazione astrologica. Le persone nate sotto il segno del Leone devono affrontare questioni economiche e lavorative. Periodo di incertezze per Bilancia. Nel dettaglio, le previsioni astrologiche della giornata di giovedì per i 12 segni zodiacali.

Paolo Fox oroscopo 30 gennaio da Ariete a Gemelli

Ariete – In questo periodo siete così forti e irascibili. Anche se ci sono buone aspettative in vista del mese di marzo, ancora non siete convinti di ciò che state facendo. In amore sarà importante mantenere la giusta rotta.

Toro – Di solito siete stanziali. Non amate cambiare ma questo è l’anno delle trasformazioni e spesso c’è anche un cambiamento di vita che riguarda il luogo in cui vivete. Non si esclude qualche movimento in campo amoroso o un nuovo percorso lavorativo.

Gemelli – Anche i più risoluti e i più innamorati devono cercare soluzioni in questi giorni. È un periodo di grandi tensioni e forse state portando in famiglia o in amore le pesantezze che nascono proprio nell’ambito lavorativo.

Previsioni di giovedì 30 gennaio da Cancro a Vergine

Cancro – In questa giornata siete molto sotto pressione, e forse anche sotto attacco. Ignorate coloro che vogliono prendere il sopravvento su di voi. Anche se è difficile, dovete farlo perché prestare il fianco alle polemiche sarebbe peggio.

Leone – Questa è stata una settimana pesante, infatti, martedì avete avuto qualche conflitto con l’ambiente circostante. Per vostra fortuna, questo giovedì vi dà tanta energia ma dovete affrontare questioni di soldi e di lavoro. Siete insoddisfatti perché pretendete di più.

Vergine – Il mese di febbraio può dare spazio ad alcune relazioni d’amore che a gennaio sono rimaste ferme. I motivi sono tanti o non pensate all’amore oppure avete avuto molte cose da fare. È tempo di recuperare.

Astrologia giornaliera da Bilancia a Sagittario

Bilancia – Questa è una giornata in cui la fatica si fa sentire moltissimo. Potreste sentirvi anche fuori gioco. In realtà, state vivendo un periodo di incertezze e quindi potreste rimandare una scelta. Chi deve sposarsi, cambiare lavoro o convivere è in stato confusionale. Fortunatamente questa tensione si scioglierà tra qualche settimana.

Scorpione – Qualsiasi cosa dovete fare o dire, agite entro venerdì perché sabato e domenica potrebbero essere due giornate nervose. Urano in opposizione può provocare qualche disagio nel campo finanziario. Sole e Mercurio dissonanti possono creare qualche problema.

Sagittario – In questo giovedì potete recuperare terreno. Inoltre, potrebbero nascere quei fermenti che poi diventeranno moniti positivi che coinvolgono l’amore. Tutto questo accadrà dopo il 7 febbraio. In questa giornata potrebbe avvenire un incontro utile per i vostri progetti.

L’oroscopo di Paolo Fox del 30 gennaio da Capricorno a Pesci

Capricorno – Giovedì e venerdì sono due giornate faticose e tutto sembra remarvi contro. In realtà, l’astrologo Paolo Fox vuole darvi 5 stelle di fortuna perché in questo periodo siete motivati e desiderosi di andare avanti. È molto probabile che da una situazione difficile venga fuori qualcosa di positivo.

Acquario – Anche se avete la Luna favorevole, questa giornata rimane elettrica. Magari non avete dormito bene oppure già dal mattino sentite qualche fastidio. Per voi sarà un’impresa equilibrare le emozioni e vivere queste 48 ore in maniera tranquilla. Non mancano forti tensioni anche in amore. Dovete avete un po’ di pazienza.

Pesci – Per i single è arrivato il momento di ripartire. Sabato e domenica sono due giornate di grande forza ed emotività. Se qualcuno ha bisogno di voi, chiederà a viva voce la vostra presenza. In questa giornata potreste fare qualche incontro speciale.