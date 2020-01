‘Si devono scusare…’: Flavio Insinna e la Rai nella bufera, la frase a L’Eredità sull’Ucraina crea un malinteso

Giornalista ucraina contro L’Eredità e la Rai

Flavio Insinna e la Rai sono finiti nel mirino dell’Ucraina. Il motivo? Andiamo con ordine, domenica scorsa, durante la messa in onda di una nuova puntata de L’Eredità, il conduttore romano ha spiegato che la parola Russia, che era tra i vocaboli del gioco finale La Ghigliottina, avrebbe dovuto ricordare al concorrente ‘Piccola Russia’, altro nome dell’Ucraina.

Un frase che non è piaciuta per niente alla reporter Iryna Kashchey di origine ucraina residente in Italia che ha deciso di sfogarsi al sito Dire.

La frase di Flavio Insinna ha creato un incidente diplomatico

Secondo la giornalista, è palese che né Flavio Insinna e nemmeno gli autori de L’Eredità che hanno preparato i quesiti sanno nulla della storia ucraina, ignorando anche che questa denominazione è diventata offensiva oltre cento anni fa. “Come si sentono gli italiani quando l’Italia viene chiamata ‘Il Paese della mafia’?”: ha detto Iryna Kashchey.

Quindi quest’ultima ha contestato che in un programma televisivo come quello di Rai Uno che ha un pubblico vasto si impieghi un etnonimo dimenticando che da sei anni in Ucraina è in atto l’aggressione della Russia, che ha sottratto la Crimea a Kiev.

Oltre la giornalista, su questa storia si è espressa anche l’ambasciata dell’Ucraina nel nostro Pese, che in una nota indirizzata alla redazione del game show del preserale di Rai ha scritto: “Il popolo ucraino non ha mai usato questo termine per indicare la propria patria”.

Gli ascolti al top de L’Eredità, il quiz tv di Flavio Insinna

Nel frattempo continua il grande successo d’ascolti de L’Eredità. Infatti il popolare quiz tv capitanato dall’attore romano Flavio Insinna tutte le sere tiene incollati davanti al teleschermo oltre cinque milioni di telespettatori.

Avanti un altro! di Paolo Bonolis e Luca Laurenti si sta avvicinando in termini di share ma la strada è ancora lontana. Ricordiamo, infina, che il game show della tv di Stato quest’anno festeggia la maggiore età: sono passati 18 anni dalla prima puntata.