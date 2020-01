Il Segreto anticipazioni: i crimini di Fernando vengono allo scoperto, duro epilogo

Ad animare la soap opera Il Segreto ci sta pensando soprattutto Fernando, le anticipazioni dei prossimi episodi, però, rivelano che per il Mesia ci sarà un durissimo epilogo. Il protagonista è ritornato a Puente Viejo con l’unico obiettivo di vendicarsi dei suoi nemici e di perseguire i suoi loschi obiettivi.

Nel calderone, purtroppo, ci è finita anche la povera Maria Castaneda. Quest’ultima, a causa della sua problematica fisica, è prigioniera inconsapevole del perfido personaggio. Ad ogni modo, molto presto Juan Garcia Morales riuscirà a far venire allo scoperto il suo alleato.

Anticipazioni Il Segreto: Fernando rapisce i figli di Maria

Nei prossimi episodi del Segreto, le anticipazioni ci svelano che Fernando rapirà i figli di Maria. Il Mesia proverà a convincere la donna a scappare insieme a lui, ma lei si rifiuterà. La Castaneda, in un primo momento, si era fidata di lui ma, a seguito di alcuni comportamenti strani, ha capito che nasconde qualcosa. Per tale ragione, a breve deciderà di voltargli le spalle anche lei.

Fernando, però, non potrà tollerare di perdere la fanciulla, per questo deciderà di minacciarla. Allo scopo di ferirla nel profondo, rapirà i suoi bambini. La donna, ovviamente, sarà disperata e si dirà disposta a tutto pur di riabbracciare i suoi amati. A salvare la vita ad Esperanza e Beltran ci penserà Garcia Morales. Quest’ultimo è arrivato nel villaggio per vendicare la morte di Maria Elena.

Juan Garcia incastra il suo ex alleato

Ignaro dei crimini commessi da Fernando, il sottosegretario ha stretto un’alleanza con lui, patto che, secondo le anticipazioni de Il Segreto, verrà presto infranto. Sarà Raimundo ad aprire gli occhi al politico rivelando che a causare la morte di sua nipote è, in realtà, proprio l’uomo con il quale si è alleato. Una volta appresa questa verità, Morales deciderà di cessare l’alleanza con il Mesia e sbarazzarsi di lui.

Il sottosegretario deciderà di rischiare la sua vita pur di salvare quella dei bambini di Maria, perciò andrà nella cascina abbandonata dove sono sequestrati ed affronterà il suo rivale. In tale occasione, Fernando confesserà tutti i suoi crimini per ferire ulteriormente il suo nemico. Le cose si metteranno davvero male, al punto che il sottosegretario riuscirà a portare in salvo le due vittime, ma riporterà delle gravissime ferite. Riuscirà a salvarsi ne il Segreto?