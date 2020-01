Cristian Imparato e l’amore: Davide Vitale e le voci su Marco Mengoni

Cristian Imparato si racconta, da Io canto al GF Vip il giovane 23enne ne ha fatto di strada, ma parla anche di Vitale e Mengoni, scopriamo cosa ha detto

Si racconta Cristian Imparato e in un’intervista a Il Giornale parla delle sue esperienze televisive e anche dell’amore, ma anche della sua malattia. Ad appena 23 anni il giovane palermitano vanta una vittoria a Io canto, conseguita a 14 anni, e la partecipazione al Grande Fratello 16.

Tuttavia il suo percorso non è stato tutto rose e fiori e una malattia lo ha condannato per diverso tempo a sentirsi diverso. Il giovane ha avuto il morbo di Crohn, malattia che lo ha segnato, ma che lo ha anche spronato a reagire.

Prima di entrare al GF 16 Imparato si è sottoposto a dei ritocchini, cosa che finora ha sempre smentito. Ci sono state infatti svariate polemiche al riguardo, e al fatto che la notizia fosse stata strumentalizzata. A dirlo è stato proprio il cantante, che ha comunque affermato di aver detto di aver fatto delle punture di acido ialuronico al viso.

Cristian Imparato pentito di aver fatto i ritocchini

Imparato ha anche rivelato di aver confessato come poi si era pentito di aver fatto quei ritocchini al viso, ma oramai era fatta. Togliere l’acido ialuronico iniettato non è semplice, ma adesso non ha praticamente più nulla e il suo viso è tornato come era prima.

Cristian ha anche rivelato di aver fatto quei ritocchini perché era molto dimagrito e voleva avere un aspetto migliore prima di entrare nella casa del GF. Tuttavia, ancora non è riuscito a convivere con la malattia, ha però imparato a dirne il nome.

In passato non era neanche in grado di farlo, tanta era la paura della malattia. Il giovane non voleva passare per vittima e non voleva la pietà di nessuno. Per questo ha sempre evitato di parlarne, soprattutto con i media.

L’amore nella vita di Cristian, cosa c’è con Davide, e con Mengoni?

Per quanto riguarda l’amore, Cristian Imparato ha detto che per il momento viene e va. La storia con Davide Vitale è giunta al capolinea, ma ha ammesso che fin dall’inizio è stata troppo forte.

Lui si è fatto travolgere dalla passione, come d’altronde ha sempre fatto, e ha reso nota subito la loro relazione. Però purtroppo non andavano d’accordo, ma sono comunque rimasti in ottimi rapporti.

Riguardo invece a Marco Mengoni ha ammesso che non c’è nulla fra loro, gli ha solo fatto un complimento ed è scoppiato il gossip!