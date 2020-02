Benedetta Parodi, la decisione choc “mi sono rincog…..” ne ho fatti 4 in un solo giorno (FOTO)

Decisione choc di Benedetta Parodi, in un giorno si è regalata ben 4 tatuaggi, la conduttrice ha detto di essere rimbambita!

Certi personaggi non finiscono mai di stupire, e così è stato per Benedetta Parodi che all’età di 47 anni ha deciso di regalarsi ben 4 tatuaggi. Il bello di questa sua inaspettata decisione è di averli fatti tutti in un solo giorno, come se non avesse più potuto attendere.

I tatuaggi consistono in un’ala, simbolo di libertà, e tre cuoricini, proprio come le sue due figlie. Un gesto di amore verso Matilde ed Eleonora? Sembrerebbe proprio di sì, ma oltre alle due ragazze, rispettivamente di 17 e 15 anni, Benedetta ha anche un bimbo di 10 anni, Diego.

La Parodi ha comunicato tramite i social questa sua decisione e ha commentato la scelta dei tattoo definendosi una specie di rimbambita. Insomma, la Parodi ha detto che a 47 anni non ha saputo resistere al desiderio di fare i tattoo, ma quello a cui teneva era l’ala.

Benedetta Parodi ha scelto di tatuare i tre cuori per i figli

Però anche i tre cuori hanno per lei un significato speciale. Sul social infatti Benedetta Parodi ha aggiunto che questi tre tatuaggi sono dedicati ai suoi tre figli, che ama moltissimo. Anche le sue figlie hanno fatto il tatuaggio dei cuoricini, anche loro per incidere l’amore che provano per la famiglia.

I tatuaggi sono tutti sul polso, l’ala si trova incisa sulla parte laterale, mentre i tre cuoricini sul polso. La Parodi ha anche ringraziato il tatuatore che ha realizzato i tattoo, professionista dello studio ‘Cross The Line Tattoo’ di Gallarate. Felice di aver fatto i tatuaggi, non lo ha nascosto ai suoi follower, e ha manifestato un entusiasmo come quando si fa una cosa per la prima volta.

La Parodi aveva già fatto un tattoo in passato

In realtà la Parodi aveva già fatto un tatuaggio in passato, esattamente nel 2016. Si tratta di una bacchetta magica a forma di forchetta che rivela la sua passione per la cucina, che l’ha anche resa nota in tv. La decisione della Parodi è piaciuta moltissimo ai fan che si sono complimentati con lei e le hanno anche fatto tanti auguri.

Nata nel 1972, la bella e simpatica Benedetta è protagonista dal 2018 su Real Time del programma ‘Bake off Extra dolce’. Nel 2016 è stata giudice a Real Time del programma ‘Piccoli giganti’ e protagonista della trasmissione culinaria ‘Prontoepostato’. E’ stata invece a ‘Domenica In’ nel 2017-2018.