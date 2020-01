Uomini e Donne spoiler, è finita tra Ida e Riccardo? Lei piange in studio e poi su IG

La love story tra Ida e Riccardo sembra proprio non avere pace, gli ultimi spoiler di Uomini e Donne, infatti, rivelano che i due sembrerebbero essersi lasciati. Stando a quanto riportato su Il Vicolo della news, infatti, la dama è tornata in trasmissione da sola e, quando le hanno chiesto di Riccardo, è scoppiata in un pianto disperato.

Ida, però, non ha voluto fornire ulteriori dettagli nel corso della registrazione, tuttavia, ha proseguito sui social lasciando trapelare qualche informazione in più. Silenzio tombale, invece, vi è da parte di Guarnieri.

Ida annuncia a Uomini e Donne la crisi con Riccardo

Nel corso della registrazione del trono over del talk della De Filippi, avvenuta ieri 30 gennaio, l’argomento più discusso ha riguardato una tra le coppie più amate del format. Gli spoiler di Uomini e Donne, infatti, ci svelano che Ida e Riccardo sarebbero in crisi.

A svelare la situazione è stata la Platano, la quale è tornata in studio per cimentarsi nella sfilata delle dame. Quando la padrona di casa le ha chiesto di commentare come stiano procedendo le cose con il suo compagno, lei è scoppiata a piangere.

La donna, però, non ha voluto fornire ulteriori spiegazioni, tuttavia, la situazione è stata alquanto esplicita. Specie Gianni Sperti, da sempre sostenitore della Platano, si è mostrato molto provato per quanto accaduto. Ad ogni modo, tutti hanno preferito non inondare la dama di domande considerando la sua fragilità.

Lo sfogo della Platano su Instagram

Subito dopo la registrazione, però, la Platano ha pubblicato alcune Instagram Stories che sembrerebbero confermare la crisi con Guarnieri. Ida, infatti, ha pubblicato la canzone di Vasco Rossi “Un senso” alludendo al fatto che, anche se accadono cose brutte nella vita, si va avanti ugualmente. Successivamente, poi, la dama ha spiegato a tutti i suoi fan di avere il morale a terra, tuttavia, prosegue per la sua strada e tiene duro.

Se Ida si è leggermente sbottonata sia a Uomini e Donne sia su Instagram in merito a quanto accaduto, lo stesso non può dirsi per Riccardo. Quest’ultimo, infatti, ha preferito adoperare la via del silenzio. I suoi profili social, infatti, sono fermi da giorni.