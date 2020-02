‘E’ impossibile, non sei tu…’: Elodie irriconoscibile, capelli lunghi, castani e ricci [FOTO]

Elodie: il suo nuovo disco e la partecipazione al Festival di Sanremo 2020

Dopo l’annuncio, finalmente è uscito il nuovo disco di Elodie. La cantante nata dalla scuola di Amici di Maria De Filippi ha anticipato tutti facendolo uscire prima degli altri colleghi che come lei parteciperanno alla 70esima edizione del Festival di Sanremo. Infatti da martedì prossimo in diretta su Rai Uno Amadeus sarà al timone della kermesse canora. Per la Di Patrizi sarà la seconda e ovviamente è molto emozionata.

La fidanza di Marracash è una delle papabili vincitrici della manifestazione anche se ancora è molto presto per dirlo. Ma nelle ultime ore sul web è iniziata a circolare una foto della cantante che ha lasciato a bocca aperta. Per quale motivo? Elodie è irriconoscibile.

La Di Patrizi irriconoscibile: ecco il motivo

Tutti i fan di Elodie sono abituati a vederla da un paio di anni con un taglio molto corto. Ma chi segue la cantante da tempo sa perfettamente che la Di Patrizi non ha sempre portato i capelli in questa maniera.

Infatti quando ha partecipato al talent show Amici di Maria De Filippi in studio si è presentata con dei capelli super super corti, rosa e perfetti per il suo volto. Col passare degli anni la ragazza ha più volte modificato il colore, ma sembra a quanto pare non ha più voglia di farli crescere come in passato.

Elodie Di Patrizi e la storia d’amore con Marracash

Non tutti sanno che Elodie Di Patrizi non è sempre stata come la vediamo negli ultimi tempi. Qualche anno fa, l’ex allieva di Amici di Maria De Filippi che in estate ha riscosso un grande successo con ‘Margarita’ era bruna. Ebbene sì, la nota cantante aveva i capelli super ricci e completamente l’opposto di oggi, ovvero lunghissimi.

A testimoniarlo è la foto che troverete qui sotto dopo l’articolo. Nel frattempo continua alla grande la sua storia d’amore con il rapper siciliano Marracash. I due si mostrano sui social felici più che mai. Nel loro futuro ci sarà un possibile matrimonio o convivenza?