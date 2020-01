‘Io lavoro con le pompe…’: Paolo Bonolis e Luca Laurenti scioccati, imbarazzo ad Avanti un altro [VIDEO]

Il grande successo di Avanti un altro!

Continua la programmazione quotidiana di Avanti un altro!, il popolare game show del preserale di Canale 5. Paolo Bonolis e Luca Laurenti ogni sera fanno trascorrere a circa quattro milioni di italiani un’ora di divertimento e spensieratezza.

Nella puntata di ieri abbiamo visto protagonista Eliana Chiavetta, una bellissima ragazza palermitana che fa la giornalista e conduttrice televisiva in un’emittente locale della sua città. Nonostante la sua preparazione non è riuscita a vincere nel gioco finale. Ma qualche giorno prima durante la messa in onda del quiz si è creato un momento di forte imbarazzo. Il motivo? Il lavoro di un concorrente.

Imbarazzo ad Avanti un altro!: il concorrente Alessandro parla di pompe, ma di calore

In settimana, tra i vari concorrenti che sono passati da Avanti un altro! uno in particolare ha divertito moltissimo il pubblico presente in studio e quello da casa. Stiamo parlando del signor Alessandro che, presentandosi a Paolo Bonolis ha detto di vendere pompe. Un’affermazione che ha lasciato interdetto il padrone di casa che gli ha chiesto spiegazioni più approfondite.

L’uomo voleva intendere che commercializza pompe di calore. A quel punto è intervenuto anche Luca Laurenti facendo notare al concorrente come stesse sudando. Quindi si è creato un simpatico siparietto e naturalmente non potevano mancare i doppi sensi. Una gag che ha ricevuti gli applausi da parte degli spettatori. La clip in questione è stata diffusa sui social ed è diventata ancora una volta virale. (Continua dopo il video)

Che fine ha fatto L’Alieno?

Non è la prima volta che ad Avanti un altro! nascono delle gag involontarie tra conduttori e concorrenti. Nel frattempo sul web i telespettatori e internauti si stanno chiedendo per quale motivo non è ancora apparsa L’Alieno.

Quest’ultimo, interpretato magistralmente da Leonardo Tricarico, è uno dei personaggi storici e più amati del game show del preserale di Canale 5. Lo vedremo nei prossimi giorni? Intanto il cognato dell’Alieno è presente nel salottino del mini-mondo guidato da Claudia Ruggeri.