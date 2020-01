Un posto al sole anticipazioni 3 febbraio 2020: la Gagliardi ha le ore contate

Le anticipazioni di Un posto al sole della prossima puntata in onda lunedì 3 febbraio si presentano ricche di colpi di scena. Arianna e Andrea saranno felici e sorridenti, inoltre vivranno delle intense ore d’amore. Per Filippo e Serena andrà diversamente in quanto la donna dovrà fare i conti con i suoi sentimenti sempre più vacillanti. Infine, arriverà una decisiva svolta per Bianca in quanto la maestra Gagliardi dovrà pagare le conseguenze del suo gesto.

Anticipazioni Un posto al sole, trama lunedì 3 febbraio 2020

Filippo si renderà finalmente conto di aver fatto un grosso errore con Serena. L’uomo, timoroso, avrà urgenza di parlare con la moglie e non potrà fare altro che chiedersi come si comporterà la donna nei suoi confronti.

Dopo aver perso le staffe in pubblico e dopo aver denigrato Franco e la piccola Bianca, per la maestra Maria Grazia Gagliardi le ore saranno a dir poco contate. L’insegnante apprenderà di essere stata ripresa e il video della sceneggiata raccapricciante circolerà senza soste in rete.

Intanto, Arianna sarà al settimo cielo per l’arrivo del suo amato Andrea. Quest’ultimo ha fatto ritorno da Londra al fine di parlare con la Landi di una questione preoccupante e a tratti spinosa. In puntata vedremo i due lasciarsi andare alla passione travolgente trascorrendo una serata stellare.

Spoiler Un posto al sole: Bianca torna a sorridere

Nelle prossime puntata di Un posto al sole vedremo complicarsi la love story tra Andrea e Arianna. L’uomo sarà più determinato che mai a stabilirsi a Londra in misura definitiva, ma la Landi sarà combattuta. Tutto ciò finirà per minare la relazione. Samuel, che si è invaghito di Arianna, si vedrà infrangere i suoi sogni d’amore, ma ancora non è detta l’ultima parola.

Vedremo Leonardo e Serena trascorrere sempre più tempo insieme. Tutta questa faccenda finirà per rattristare Filippo il quale temerà di perdere la moglie per sempre. Roberto chiederà al figlio di reagire.

Dopo l’intervento della preside, Bianca tornerà a sorridere. Finalmente l’incubo scolastico della piccola Boschi terminerà e i suoi genitori gioiranno. Per Giulia, invece, la situazione non accennerà a migliorare dato che Marcello riuscirà ad incantarla sempre di più.