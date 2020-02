GF VIP, altro sfondone di Antonio Zequila: “Adriana subito a gambe aperte”

Antonio Zequila proprio non riesce a stare tranquillo all’interno della casa del GF VIP. Il famoso Er Mutanda si è reso protagonista numerose volte di affermazioni poco carine nei confronti di alcuni suoi compagni d’avventura e non.

Nelle ultime ore, a generare particolare sgomento è stata l’ultima dichiarazione fatta nei confronti di Adriana Volpe. Nel caso specifico, il concorrente ha alluso al fatto che donna abbia subito aperto le gambe quando ha dovuto interpretare il ruolo di paziente dal ginecologo.

Zequila perde la prova e s’infuria

Molto spesso, la produzione del reality show suggerisce ai vari concorrenti di cimentarsi in alcuni giochi. Ieri sera, i vari coinquilini si sono dovuti cimentare in una prova volta a definire l’uomo più romantico, più casalingo e il più seducente.

I maschietti della casa si sono confrontati con i tre super boys entrati nella scorsa diretta. Ad ogni modo, Antonio Zequila non ha preso affatto di buon grado di essere stato battuto da un altro concorrente della casa del GF VIP nella prova.

Per tale ragione, dopo aver gettato la medaglia a terra, è uscito in giardino. A quel punto si è lasciato andare ad uno sfogo insieme ad altri coinquilini. Insieme a lui c’era Matteo, con cui ha espresso dei pensieri poco carini nei confronti di alcune sue compagne d’avventura. In un primo momento, il concorrente ha detto di aver trovato Carlotta molto trattenuta nel cimentarsi nei vari siparietti.

Le frasi dirti di Antonio contro Adriana al GF VIP

Successivamente, ha parlato di Adriana Volpe e ci è andato giù in modo molto pesante. la conduttrice, infatti, ha interpretato il ruolo di una paziente in visita da un ginecologo. Ebbene, Antonio Zequila, non ha potuto fare a meno di alludere al fatto che la sua compagna d’avventura al GF VIP si fosse trovata molto a suo agio ad aprire le gambe.

Il suo commento è stato, chiaramente, molto forte, per tale ragione gli spettatori si aspettano delle prese di posizione da parte della produzione. Salvo Veneziano, infatti, per aver fatto delle allusioni erotiche nei confronti di Elisa De Panicis è stato cacciato dalla casa del GF VIP. Secondo molti telespettatori anche per Zequila bisognerebbe attuare un trattamento simile.