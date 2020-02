U&D spoiler trono classico: Cecilia in lacrime e Carlo spiazza tutti, caos in studio

Tra i protagonisti del trono classico di Uomini e Donne, quelli che stano generando particolare sgomento sono Carlo e Cecilia. I due ragazzi si stanno rendendo protagonista di aspri tira e molla che stanno movimentando moltissimo la situazione. Il clima era diventato così teso al punto che la Zagarrigo decise di andare via, per poi essere ripresa dal tronista.

Ad ogni modo, stando a quanto trapelato dalle anticipazioni del Il Vicolo della news, pare che la loro riappacificazione non sia stata proprio eccellente. Nel corso dell’esterna, infatti, la corteggiatrice è scoppiata in lacrime, ma la reazione del tronista ha lasciato tutti senza parole, sta di fatto che in casa è scoppiato il caos.

Cecilia scoppia a piangere e Carlo la spiazza

Nel corso dell’ultima registrazione del trono classico, Cecilia e Carlo hanno avuto un’altra discussione molto accesa. Le cose sembravano essere incominciate in modo tranquillo, ma poi la situazione ha preso una piega inaspettata. L’esterna tra i due si è svolta in un parco. Entrambi sembravano molto tranquilli e sereni, ma ad un certo punto è accaduto un evento inaspettato. La simpatica corteggiatrice, infatti, è scoppiata in un pianto disperato.

La ragazza ha detto al tronista di essere troppo presa da lui e di essersi spaventata la scorsa volta poiché ha temuto di averlo perso. Nonostante lo sfogo, però, Pietropoli è rimasto alquanto impassibile. Il ragazzo non ha provato in nessun modo a rincuorarla mostrandosi come un vero e proprio pezzo di ghiaccio. Una volta terminata l’esterna, Lorenzo Riccardi ha attaccato il tronista.

Caos al trono classico per il gesto di Pietropoli

Il nuovo opinionista del trono classico ha accusato Carlo di essere un ragazzo parecchio scostumato e davvero freddo per come ha trattato Cecilia. Dopo poco, la Zagarrigo è entrata in studio e non ha potuto fare altro che trovarsi d’accordo con Lorenzo. La ragazza ha detto che le sembra assurdo vedere un uomo così freddo e glaciale durante l’esternazione di dolore di un’altra donna.

Questo, infatti, denota o uno scarso interesse nei suoi confronti o un modo di fare davvero molto particolare. Pietropoli è uscito anche con Ginevra e Marianna. Con la prima ha passato tutto il tempo a sparlare di Daniele. Con la seconda, invece, sono andati a fare un giro a Napoli ed hanno trascorso dei momenti abbastanza tranquilli e piacevoli.