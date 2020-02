Antonia Dell’Atte, la musa di Giorgio Armani, ha raccontato la sua drammatica vita, padre e marito violenti

Musa di Giorgio Armani, Antonia Dell’Atte si confessa e parla delle sue sofferenze a causa di un marito e di un padre violento

Si racconta a Storie Italiane la musa di Giorgio Armani Antonia Dell’Atte. Nell’intervista rilasciata nel programma di Eleonora Daniele la donna, originaria di Brindisi, è stata una delle top model italiane più famose degli anni ’70 e ’80.

La modella pugliese ha sfilato nelle grandi passerelle di Parigi e New York e in Spagna ha anche lottato per i diritti delle donne e delle mogli. Lei è stata anche la prima a fare le denunce delle violenze in tv. Dopo aver avuto successo nelle passerelle, la Dell’Atte nel 1984 è entrata nel cast di Drive In.

Nella trasmissione ha portato la comicità e ha interpretato una specie di parodia di se stessa, attraverso caricature e dialoghi in dialetto. Ricordare il suo passato ha fatto emozionare Antonia, soprattutto quando ha visto le immagini di quando era giovane scorrere sullo schermo

Antonia Dell’Atte ha rivelato i drammi del suo passato

Durante l’intervista la Dell’Atte ha parlato del suo passato e dei drammi vissuti con il padre e con il marito. Il padre era un violento, si ubriacava con il vino e le ha fatto passare le pene dell’inferno. Anche sua madre ha vissuto in quella sofferenza, ma poi la donna ha avuto il coraggio di lasciarlo nel 1973.

Allora non c’era ancora il divorzio, ma il bello era che per la Dell’Atte non era ancora finita. Infatti, ha rivissuto quell’inferno con il marito. La Dell’Atte si è sposata in Spagna nel 1987 con il conte Alessandro Lecquio di Assaba y Torlonia con rito civile.

I due nel 1988 hanno avuto un bambino, Clemente Lorenzo che ad oggi è anche lui un modello. La coppia ha poi divorziato nel 1997, ma la Dell’Atte ha dovuto difendersi da molte accuse.

La Dell’Atte oggi è serena e forte

Nonostante tutto è sopravvissuta a quell’inferno e oggi Antonia Dell’Atte è una donna serena. La sua forza e il suo coraggio l’hanno aiutata a resistere. Nel suoi momenti più tragici ha sempre pregato che non succedesse il peggio, che tutto non finisse in una tragedia. Aveva paura infatti che accadesse qualcosa di brutto.

IN Spagna la ex modella vanta anche una carriera di conduttrice e cantante, paese che da tempo è ormai la sua seconda casa. Di recente ha anche rivestito il ruolo di opinionista nella settima edizione de L’Isola dei Famosi.