‘Sempre col c*lo di fuori…’: Luca Laurenti dà scandalo ad Avanti un altro, Paolo Bonolis lo sgrida

Ad Avanti un altro! torna Luketta – Reginetta del Circo

In questa nona edizione di Avanti un altro! gli autori si sono inventati un nuovo personaggio da far interpretare a Luca Laurenti. Infatti da un paio di settimane nel game show del preserale di Canale 5 il Maestro sta portando avanti la sua finta campagna pubblicitaria della sua bambola Luketta.

Nella puntata andata in onda ieri sera, per divertire il numeroso pubblico da casa e in studio, Luketta – Reginetta del Circo è uscita dalla sua scatola di plastica. Ebbene sì, lo ha fatto per fare dei quesiti al concorrente di turno.

Il padrone di casa Paolo Bonolis, però, si è sbizzarrito a mettere in grosse difficoltà il suo caro amico. Verso la fine il cantante ha messo su un siparietto facendo finta di fare il bambino offeso dicendo al conduttore romano di essere una carogna.

Siparietto di Luca Laurenti

A quel punto Luca Laurenti è stato chiamato a lanciarsi, ovviamente per finta, nel cerchio di fuoco. Ma essendo vestito da Luketta – Reginetta del Circo, il Maestro ha seriamente rischiato di cadere nello studio di Avanti un altro!. In poche parole ha perso una scarpa col tacco facendo la stessa fine di Cenerentola.

Il collega di Paolo Bonolis indossava una gonna molto ampia che non gli dava la possibilità di vedere i suoi piedi. A quel punto Laurenti ha detto che gli veniva male rimetterla facendo divertire tutti i presenti. A quel punto è intervenuto il conduttore capitolino che ha iniziato a prenderlo per i fondelli.

Luca Laurenti col lato B di fuori ad Avanti un altro!

Pochi istanti prima della sua uscita dallo studio 1 dell’Elios in Roma, Luca Laurenti nei panni di Luketta, ha lasciato a bocca aperta tutti gli spettatori. A quel punto il collega è caro amico gli è scappata la seguente battuta: “Sempre con il cul* di fuori. Che malinconia”. Un momento molto divertente che è stato racchiuso in un video poi diventato virale. Nel frattempo continuano gli ascolti al top del quiz tv di Canale 5.