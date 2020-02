‘Sul bancone senza mutande…’: Striscia la Notizia, l’assurda confessione dello storico conduttore [FOTO]

Enzo Iacchetti a teatro

Dopo aver lasciato la conduzione di Striscia la Notizia ovviamente per questa stagione tv, Enzo Iacchetti è tornato alla sua prima passione il teatro: Infatti il collega di Ezio Greggio al momento è con Pino Quartullo con lo spettacolo Hollywood Burger. Ma di recente ha rilasciato una lunga intervista facendo una clamorosa rivelazione sulle delle veline de tg satirico di Antonio Ricci.

Lui e il fidanzato di Romina Pierdomenico sono la coppia più longeva del programma di Canale 5 e per l’occasione ha voluto rendere noto un aneddoto che lasciò entrambi interdetti. Cosa sarà successo di così assurdo? (Continua dopo la foto)

Veline senza mutande a Striscia la Notizia: la confessione di Iacchetti

Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti lavorano da ben 26 anni insieme grazie alla conduzione dei Striscia la Notizia. All’artista è stato chiesto se in tutto questo tempo dietro il bancone del tg satirico è mai stato vittima di qualche incidente.

A quel punto il diretto interessato ha riferito che se ne ricorda uno molto divertente. Una sera lui e il collega si sono accorti che le Veline, mentre le guardavano da sotto, erano privi di mutande. Il presentatore ha ironizzato affermando che forse le due ragazze non avevano fatto in tempo a mettersele.

Resta il fatto che i due padroni di casa non potevano credere ai loro occhi. Ovviamente Enzo non ha voluto fare i nomi delle Veline e, anche se volessimo in questi 26 anni di conduzione della coppia storica, ne sono passate di giovani bionde e more.

Enzo Iacchetti: la storia con Maddalena Corvaglia e il figlio 33enne

Ricordiamo che per alcuni anni Enzo Iacchetti è stato fidanzato con Maddalena Corvaglia, anch’essa ex Velina di Striscia la Notizia. I due si lasciarono per la grande differenza d’età, tuttavia, nonostante la separazione hanno mantenuto un rapporto amichevole. Al momento il collega di Ezio Greggio è felicemente single. L’attore e comico ha un figlio, Martino di 33 anni, venuto al mondo da una precedente relazione sentimentale.