Amadeus duro colpo è stato querelato da Gisella Valenza presidente dell’associazione Italia delle Donne

Brutto colpo per Amadeus, il conduttore è stato querelato da Gisella Valenza per la frase su Francesca Sofia Novello, scopriamo cosa è successo

Non sono finite le polemiche per Amadeus. Il conduttore del Festival di Sanremo non sta passando un buon periodo e si sta avvicinando alla settantesima edizione della kermesse con uno stato d’animo non positivo.

La sua frase infelice su Francesca Sofia Novello lo ha fatto finire nella bufera. Ancora a distanza di giorni non sono finite le conseguenze di quella battuta pronunciata nel corso della conferenza stampa. Infatti, mentre stava presentando le dieci donne che ha scelto per affiancarlo sul palco del Festival ha detto qualcosa che ha scatenato tante critiche.

Amadeus ha detto di aver scelto la Novello perché è una donna che sa stare un passo indietro al proprio uomo. Non l’avesse mai fatto, il conduttore è stato accusato di sessismo e in questi giorni c’è stata una vera e propria rivolta verso di lui.

Amadeus si è scusato e ha detto di essere stato frainteso

Sorpreso per la reazione scatenata dalle sue parole, dette senza malizia e senza secondi fini, il conduttore ha spiegato che le sue parole sono state fraintese. Ma contro Amadeus sono state fatte anche altre critiche, come ad esempio quella di aver scelto il rapper Junior Cally per la kermesse.

A tutto quanto accaduto si è aggiunta un’altra cosa abbastanza grave. Il conduttore è stato querelato da Gisella Valenza, presidente torinese dell’associazione Italia delle Donne. La Valenza ha querelato anche la Rai e Junior Cally, che secondo lei non dovrebbe prendere parte alla manifestazione.

Tuttavia, non è solo Amadeus ad essere responsabile della scelta dei cantanti. La scelta è stata fatta dal direttore artistico in collaborazione con la Rai. Insieme hanno infatti fatto la selezione per stilare la lista dei cantanti in gara.

Gisella Valenza querela Amadeus

La notizia della querela avanzata da Gisella Valenza nei confronti di Amadeus è stata data dal quotidiano “La Stampa”. Il giornale ha riportato quanto scritto nell’atto, che accusa di aver istigato alla violenza sulle donne e violato la Costituzione.

La querela è stata mossa anche nei confronti dei testi di Junior Cally, vero nome Antonio Signore, che istigano anch’essi alla violenza sulle donne. Oltre alla Valenza, ad attaccare Amadeus è anche il presidente della Rai Marcello Foa.

Foa ha infatti criticato la partecipazione di Junior Cally al Festival di Sanremo e ha ritenuto questa scelta inaccettabile. Amadeus ha risposto a tutte le polemiche nella puntata di “Porta a porta” del 30 gennaio.