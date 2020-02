‘Esagerata…’: Elodie esce di seno per Rolling Stone, le pose bollenti prima di Sanremo 2020 [FOTO]

Elodie: è uscito il suo terzo album ‘This Is Elodie’

Finalmente è uscito il terzo album di Elodie che, per una scelta strategica commerciale ha preceduto la sua seconda partecipazione al Festival di Sanremo. Nonostante è il terzo per la Di Patrizi è come se fosse il primo CD. Il motivo? Un prodotto nato dalla fine del suo percorso ad Amici di Maria De Filippi e il suo esordi alla kermesse canora più importante d’Italia.

Dopo quell’esperienza la fidanzata di Marracash ha deciso di rivoluzionare la sua vita mettendosi a lavoro e dare vita a 16 tracce di This Is Elodie. Nel frattempo è successo anche un featuring musicale prima con Stash dei The Kolors e successivamente con il sua attuale fidanzato col brano ‘Margarita’, hit della scorsa estate.

La Di Patrizi in pose sexy per Rolling Stone

Qualche giorno fa la bella Elodie ha rilasciato una nuova intervista per la rivista musicale Rolling Stone. Il magazine a deciso di dedicarla anche la copertina. E che scelta, infatti si vede la Di Patrizi con una mise davvero provocante: pantaloni di pelle liscia con delle gemme e un top nero. E proprio quest’ultimo, grazie alla sua vertiginosa scollatura mette in evidenza il décolleté abbondante dell’ex allieva di Amici di Maria De Filippi.

All’interno dell’articolo è possibile vedere altri scatti dell’artista, con effetto bianco e nero dove è possibile vedere il fascino di una dei 24 Big della 70esima edizione del Festival di Sanremo. La foto di copertina, Elodie ha deciso di condividerla sul suo account IG scatenando la fantasia dei suoi numerosi follower, oltre un milione. (Continua dopo le foto)

Elodie Di Patrizi si confessa a Rolling Stone

Intervistata da Rolling Stone, Elodie ha confessato che sta attraversando uno dei periodi più belli della sua vita, ma anche uno dei più intensi per via dei tanti impegni professionali. Nonostante tutto è riuscita a farsi un viaggio anche con Fabio, in arte Marracash, in Oman durante le feste natalizie.

Poi ha parlato anche del rapporto conflittuale con la madre, ma da circa un anno e mezzo sono riusciti a ricucirlo. Mentre sulla sua seconda partecipazione a Sanremo ha detto di essere molto più nervosa della prima volta. All’epoca veniva da Amici quindi si sentiva come un soldatino, ora invece ha molto di più da perdere.