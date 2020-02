Zac Efron ha una relazione segreta: “Sono molto innamorati”

Zac Efron: dopo aver lasciato Sarah Bro l’attore frequenterebbe già una collega

È finita. Zac Efron e la nuotatrice Sarah Bro hanno rotto dopo nemmeno un anno di frequentazione, lo conferma in esclusiva Us Weekly nel nuovo numero. La relazione non funzionava, asserisce una fonte. Tornato a Los Angeles, l’attore non è più ripartito.

Stando ad un altro insider, il 32enne guarderebbe già avanti, uscendo con Halston Sage. I due avrebbero una relazione seria e sarebbero innamorati, reduci dalle vacanze passate assieme, in parte nella città di Santa Barbara. Sullo stesso set del film Cattivi Vicini nel 2014, le star hollywoodiane ebbero un breve flirt, durato appena tre mesi.

I primi avvistamenti con Sarah Bro

Nel marzo 2019, Us Weekly parlò di Zac Efron e Bro, successivamente alle insistenti voci su presunti appuntamenti. Prima della conferma, furono visti godersi la rispettiva compagnia in varie occasioni, tra cui a una lezione di fitness a Los Angeles nel gennaio 2019.

Trascorsi due mesi, ci misero ulteriore pepe, pizzicati a seguire un evento UFC (la più grande federazione di arti marziali miste) a Las Vegas. Ed avevano pure assistito a una partita dei Los Angeles Kings alcuni giorni prima.

Zac Efron non segue Bro su Instagram, ma l’atleta olimpionica sì ed ha messo il like sulle sue foto più recenti. La separazione avviene a quasi un mese di distanza dalla grave infezione batterica che ha colpito l’alunno di High School Musical durante le riprese del reality show girato in Papua Nuova Guinea. Trasportato urgentemente in ospedale, Efron ha poi spiegato di stare bene.

Zac Efron: i fan lo sognano insieme a Vanessa Hudgens

In precedenza agli ultimi scoop, Us Weekly aveva comunicato che Vanessa Hudgens, ex di Efron, e Austin Butler si sono ufficialmente lasciati dopo quasi nove anni. Sull’onda della separazione, i fan della passata love story tra la 31enne e Zac hanno espresso il desiderio di vederli ex tornare insieme.

Un utente ha condiviso un filmato del personaggio di Zac, Troy Bolton in High School Musical 2, intento a esibirsi in un numero musicale solista, prevedendo il ritorno di fiamma. E invece il futuro si chiama Halston Sage.