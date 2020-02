Conoscete il fratello di Maria De Filippi? Ecco Giuseppe, suo collaboratore di fiducia (FOTO)

Il fratello di Maria e il suo caratterino non proprio tranquillo

Diversamente da Maria De Filippi, Giuseppe non è amante della telecamera e della conduzione. In tanti pensano che Giuseppe sia un giornalista che lavora a Mediaset ma non è affatto così.

Allora chi è il fratello di Queen Mary, si chiedono in tanti? Purtroppo in giro non ci sono tante notizie e proprio come la sorella ci tiene alla sua privacy. Infatti sembra non avere nemmeno un account social. Ma vediamo insieme cosa abbiamo scoperto…

Giuseppe De Filippi completamente diverso dalla sorella

Il fratello di Maria De Filippi in realtà è un uomo molto riservato e non ama stare al centro dell’attenzione. Di lui sappiamo ben poco e le poche informazioni che abbiamo ci sono arrivate grazie a delle dichiarazioni fatte in passato dalla stessa conduttrice.

Di certo possiamo dire che i due da piccoli hanno avuto un rapporto abbastanza burrascoso. Proprio su questo argomento la moglie di Costanzo raccontato che Giuseppe ha sette anni in più di lei e da piccola ha sempre cercato schiavizzarla e spiarla.

Una volta, Maria ha avuto una storiella con un suo coetaneo e suo fratello quando l’ha scoperto la riempita di insulti. Inoltre, durante la loro adolescenza una volta ha cercato anche di ‘minacciarla’, dicendole di non entrare nella sua cameretta. il brutto episodio, però, si è concluso in malo modo. Infatti la De Filippi è finita in ospedale con un pallino di piombo sparato in fronte.

Oggi gran collaboratore della De Filippi

Con gli anni, però, il loro rapporto è completamente cambiato. Maria De Filippi e Giuseppe oggi non sembrano separasi e lo dimostrano alcune foto che li vedono insieme addirittura in vacanza. Tra fratelli è normale litigare da piccoli ed avere qualche piccolo screzio.

Quando è andato via di casa, la moglie di Costanzo ha sofferto tantissimo e lo cercava per ogni cosi. Oggi i due lavorano insieme, infatti, Giuseppe è diventato il suo collaboratore di fiducia. Eccolo nell’immagine seguente: