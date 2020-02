Giuseppe Zeno: “La prima volta che vidi mia moglie mi folgorò”

Giuseppe Zeno ammette di essere stato folgorato dalla sua futura moglie la prima volta che l’ha vista

A lungo annunciata, la fiction Come una Madre parte su Rai Uno domenica 2 febbraio in prima serata. Protagonista, ovviamente, Vanessa Incontrada, ma non sarà un one man show. Sarà del cast anche Giuseppe Zeno, volto ormai riconosciuto della TV, già reduce da vari successi, da Il Paradiso delle Signore a Mentre ero Via.

Stregate tantissime telespettatrici, l’affascinante attore campano può dirsi realizzato pure nel privato, marito di Margareth Madè e padre della piccola Angelica. Della vita lontano dal set protegge gelosamente ogni più piccolo dettaglio. Per fortuna che c’è Mara Venier: in una puntata di Domenica In, la conduttrice veneta ha provato a farlo sbottonare.

Galeotto fu il film Baarìa di Giuseppe Tornatore. Sul set Giuseppe Zeno incontrò la futura compagna: ne rimase folgorato, e non artisticamente. La sua bellezza – ha raccontato – riflette il suo animo, una donna dai principi e valori siciliani.

Bellezza specchio dell’animo

Si sono conosciuti casualmente grazie ad un amico in comune. Condividono molto, hanno famiglie simili sotto vari aspetti. Hanno traslocato a Siracusa e raramente posano in foto. Dal loro amore è nata Angelica. Giuseppe Zeno scattò una foto alla primogenita quando la portò per la prima volta da mamma.

Vedere una donna in procinto di partorire, vederla soffrire per dare alla luce un figlio è straordinario. Ha assistito al parto, è sempre stato presente. In realtà ci si è imbattuto quasi casualmente. Diceva continuamente di voler partecipare ma non immaginava che i medici lo coinvolgessero da protagonista.

Ha sostenuto fisicamente la dolce metà durante il parto. All’inizio ti sfugge quanto accade, lo percepisci nitidamente solo dopo alcuni mesi. Zeno proviene da Ercolano, in provincia di Napoli. Nato nell’essenza dell’arte drammatica ha sostenuto le prime recite a scuola. Essendo parecchio timido, si rendeva conto che nella recitazione riusciva ad esprimere quello che non diceva nella vita.

Giuseppe Zeno: arte nel sangue

Trasferitosi in Calabria all’età di 10 anni, ha lì frequentato i primi corsi pomeridiani. Tuttavia, non ha la sensazione di essere arrivato e non credo lo sentirà mai. Se è inteso come riscontro di apprezzamento popolare gli fa piacere, non è disposto però ad adagiarsi. Rischierebbe di perdere gli stimoli.

Stimoli che lo hanno spinto a prendere parte nella nuova fiction targata Rai, con Vanessa Incontrada, Sebastiano Somma e tanti altri validi artisti. Da genitore, il progetto lo ha doppiamente allettato: assicurerà il massimo impegno. Come sempre.