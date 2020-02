Maria De Filippi da scandalo perdendo le stffe: “Sei uno stro*zo”. Rivelata la tresca in tv

La storia di Ernesto e Lucia a C’è Posta per Te

Nel quarto appuntamento di C’è Posta per Te, Maria De Filippi si è trovata ad affrontare una storia di tradimento. I protagonisti erano Ernesto e Lucia. Quest’ultima, nonostante tutto ha deciso di perdonare il consorte con il quale ha messo al mondo tre figli. Ma il perdono nello studio del programma di Canale 5 non è arrivato subito.

Infatti determinante è stato l’intervento della padrona di casa Maria De Filippi che, grazie alla sua determinazione è stata in grado di far aprire la busta alla donna. Un gesto che ha diviso il pubblico a metà: una parte era d’accordo e l’altra no.

Il gesto di Maria De Filippi non piace: polemiche sui social network

Nonostante l’abbia tradita per tre anni con un’altra donna, Lucia continua ad essere follemente innamorata di Ernesto. E proprio grazie a questo sentimento e alla spinta di Maria De Filippi che la donna ha deciso di dare un’altra possibilità al marito.

Ma su Twitter sono piovute moltissime critiche sia per la protagonista della storia che per la conduttrice di C’è Posta per Te. In molti hanno espresso la loro disapprovazione per il comportamento di Queen Mary. Altri si sono indignati del fatto che una donna non si può umiliare in questa maniera per amore.

Madia De Filippi dice una parolaccia a C’è Posta per Te

Prima di congedare i due protagonisti di C’è Posta per Te, Maria De Filippi ha invitato ad Ernesto di comportarsi bene e rispettare la moglie. Ma l’affermazione che è diventata immediatamente virale e che resterà nella storia della televisione italiana è la seguente: “Gli puoi dire ‘Sei lo str*** dell’anno’, ma se lo ami ancora perché ti devi far del male? Non devi scegliere cosa è giusto ufficialmente, ma cosa è giusto per te”.

Vi è piaciuta l’iniziativa della moglie di Maurizio Costanzo? Ricordiamo che la prossima settimana il people show non andrà in onda per la presenza della finalissima di Sanremo 2020. C’è Posta per Te tornerà tra due sabati.