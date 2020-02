Anastasio: “A Sanremo 2020 condannerò la rabbia”

Anastasio svela le emozioni provate a ridosso del Festival di Sanremo 2020

Nessun’altra settimana nello spettacolo italiano può competere in quanto a fascino con il Festival di Sanremo 2020, previsto dal prossimo 4 febbraio e naturalmente i bookmakers aprono le quote. Tra i 24 Big in gara le agenzie danno favoriti Anastasio, Alberto Urso e Giordana Angi. Insomma, il fattore talent dovrebbe fare la differenza.

Intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni, il vincitore di X Factor 2018 ha concesso un retroscena sulla canzone che presenterà sul palco del Teatro Ariston. Ha come titolo Rosso di Rabbia, è parte integrante di una storia, divisa in tre atti, e racconta l’evoluzione di un personaggio, ossia il sabotatore.

Rock fuso al rock potente

La scelta di Anastasio è caduta proprio su questo brano perché mescola le sue tonalità rock potenti, richiamanti il rap strillato dei Rage Against the Machine (un gruppo rap metal statunitense, ndr). Se i fan vogliono comprenderne appieno il senso occorrerà attendere l’uscita del disco Atto Zero, in programma il 7 febbraio.

Il tema è la rabbia, non esaltata, anzi. È una rabbia infantile, esibita, scenica e sprecata. Dopo l’ascolto dei critici musicali dei pezzi in anteprima, il cantautore viene dato tra i favoriti. Centrerà davvero il bersaglio grosso? Esprimersi è ancora prematuro, anche perché sulla votazione finale peseranno Giuria Demoscopica (33%), Sala Stampa, Tv, Radio e Web (33%) e il Televoto (34%).

Anastasio in tour

Sempre al settimanale, il campione della dodicesima edizione del talent in onda su Sky ha annunciato che, concluso il Festival, partirà in tour. Già spunta una data, quella del 12 marzo, quando il classe 1997 terrà la data zero. In linea di massima, c’è l’idea di organizzare addirittura due tour, uno estivo e uno autunnale.

È suo proposito girare il maggior possibile. Chi andrà a vederlo scoprirà quanto sono variegate le tematiche e le sonorità del suo repertorio. Comunque vada in Liguria, Anastasio pensa di soddisfare tanti gusti differenti. Giovane, ma dalle idee chiare, gli esperti credono che abbia una marcia in più. Staremo a vedere quali reazioni sortirà nel pubblico.