Uomini e Donne, Gemma Galgani come opinionista: Tina Cipollari minaccia ‘Uso la dinamite’

Tina Cipollari è un vulcano in eruzione! Durante l’intervista al magazine ufficiale di Uomini e Donne, la famosa opinionista si è tolta un sassolino dalla scarpa. Le sue rivelazioni hanno fatto rabbrividire la pelle a chiunque.

Che cosa ha pensato quando ha visto la prima volta Gemma all’interno degli studi Mediaset? Qual è stato il suo cavaliere preferito del trono Over? Che cosa pensa della Galgani nelle vesti di opinionista? Nel dettaglio, le risposte esplosive della Cipollari.

Le confessioni di Tina Cipollari spiazzano i fan

Tina Cipollari, in un’intervista rilasciata al ‘Magazine Uomini e Donne’, ha rivelato che cosa pensa del programma di Maria De Filippi e di Gemma Galgani. Ha spiegato che ‘Uomini e Donne’ è un toccasana per coloro che non hanno mai smesso di sognare d’incontrare l’anima gemella. L’opinionista ha aggiunto che è la prima a restare colpita nel vedere coppie di 70enni innamorarsi come due liceali.

La Cipollari ha rivelato che il periodo più bello che ha vissuto a ‘Uomini e Donne’ risale quando Gemma Galgani si era fidanzata con Ennio Zingarelli. Per la vamp quello è stato il periodo più felice della sua vita perché era libera di non avere più la dama torinese tra i piedi. Il suo sogno, però, si è spezzato con il ritorno della Galgani in Tv.

L’opinionista ha proseguito dicendo che la prima volta che vide Gemma pensò che si trattasse di una donna trascurata, sola con una dentatura poco desiderabile. Nel vederla in quello stato pietoso, Tina si è sentita in dovere di sostenerla e di aiutarla perché in lei vedeva sua nonna. Ha ammesso che in quel periodo Gemma le faceva tanta tenerezza e ora le sembra un diavolo!

Uomini e Donne, la Cipollari svela qual è stato il suo cavaliere preferito

In un’intervista rilasciata al ‘Magazine Uomini e Donne’, Tina Cipollari ha ammesso di avere dei modi troppo coloriti nell’esprimere le cose. L’episodio che l’ha fatta diventare più cattiva è stato quando Gemma ha mollato Giorgio Manetti per poi fare di tutto per riconquistarlo. Inoltre, ha ammesso che l’unico cavaliere che ha apprezzato molto durante la sua esperienza a ‘Uomini e Donne’ è stato proprio lui, Giorgio Manetti.

Quando l’intervistatore le ha chiesto se sarebbe felice di vedere Gemma Galgani nelle vesti di opinionista, la risposta della Cipollari non si è fatta attendere. Come un vulcano pronto a eruttare, la vamp ha risposto che le farebbe saltare la sedia con la dinamite.