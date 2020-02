Il Segreto anticipazioni finale di stagione: Maria uccide Fernando (VIDEO)

Le anticipazioni de Il Segreto svelano che l’undicesima stagione si conclude con un bollente colpo di scena. Protagonista del finale di stagione è Fernando Mesia. Rifiutato da Maria e snobbato dagli abitati di Puente Viejo, il figlio del defunto Olmo Mesia escogita un modo veloce ed efficace per uccidere tutti. Nel dettaglio, il colpo di scena con cui si conclude l’11esima stagione della soap ‘Il Segreto’.

Anticipazioni Il Segreto: la vendetta di Fernando

Prima di raccontarvi tutto sul folle piano di Fernando Mesia, è bene capire le origini della sua vendetta. Fernando è follemente innamorato di Maria ma la donna, dopo aver capito di che pasta è fatta, decide di rompere con lui. Il suo ennesimo rifiuto ferisce Fernando, il quale inizia a pianificare la sua vendetta: se non potrà stare con Maria, nessun altro potrà amarla.

Per tale motivo, il giovane Mesia decide di condannarla a morte. Rapisce i figli di Maria per farla soffrire e tenderle una trappola. Quando lei interverrà per salvare Beltran ed Esperanza, Fernando sarà pronto a ucciderla.

Puente Viejo in fiamme

Le anticipazioni delle puntate finali della popolare soap ‘Il Segreto’ si concentrano sulla vendetta di Fernando Mesia. Per gli abitanti di Puente Viejo, il giovane Mesia ha in mente un altro diabolico piano. Il malvagio uomo fa in modo che venga costruita una diga nei pressi del borgo e che i lavori causino un’inondazione che lo distruggerà. Per sua sfortuna, tutti i suoi piani falliscono miseramente.

Il suo complice, Garcia-Morales decide di passare dalla parte dei buoni quando scopre che Fernando ha rapito i figli di Maria. L’uomo li trova in una vecchia capanna nel bosco ma viene ferito brutalmente da Fernando. I genitori di Maria traggono in salvo Garcia e i nipoti. Prima di morire, l’ex complice di Fernando riesce a dare disposizioni affinché l’inondazione del borgo sia bloccata.

Fernando spia di nascosto Maria e scopre che lei vuole rimettersi con Gonzalo, il padre di Beltran ed Esperanza. Furioso, Fernando decide di appiccare l’incendio. Per assicurarsi che nessuno si salvi, decide di provocare diversi incendi a notte fonda, nel centro del paese, nei boschi e nella Casona. Maria chiede alla Montenegro di fuggire con i suoi figli mentre lei affronterà Fernando. (Continua dopo il video)

Circondati dalle fiamme, Maria e Fernando si trovano l’una di fronte all’altro. L’uomo spiega i motivi della sua vendetta e confessa di aver ucciso l’infermiera di Maria e la moglie Maria Elena. La giovane Castaneda capisce che l’unico modo per fermare l’ex marito è ucciderlo. In quel momento estrae un’arma e lo colpisce due volte al petto uccidendolo. L’incendio viene domato ma agli abitanti del borgo non resta che prendere le poche cose rimaste e lasciare definitivamente Puente Viejo.