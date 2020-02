Maria De Filippi è stata tradita in diretta: la bugia davanti a milioni di italiani [VIDEO]

Tradimento ai danni di Maria De Filippi

Nella quarta puntata di C’è Posta per Te, Maria De Filippi ha raccontato un tipo di storia che al pubblico da casa piace tanto: ritrovare la persona amata dopo tantissimi anni.

Nell’appuntamento in onda sabato 1 febbraio 2020 il signor Giuseppe si è recato nello studio del people show Mediaset per rincontrare una sua vecchia fiamma, Giovanna. I due si erano conosciuti ben 70 anni fa ma poi si sono persi di vista.

La storia di Giovanna e Giuseppe

La storia risale al 1950 e Giuseppe spera che ritrovandola possano riprendere quello che avevano lasciato 70 anni prima. In questo tempo l’uomo ha sentito più volte al telefono Giovanna che vive a Trapani. All’epoca lui aveva 20 anni e lei 13.

I due parlano molto al telefono ma quando lui fissa un appuntamento per vedersi la signora trova sempre una scusa per non presentarsi. Poi le ha dato un ultimatum, ovvero che se non gli risponderà più al telefono lui chiama Maria De Filippi per C’è Posta per Te. Detto Fatto, solo che la redazione con quel nome ha trovato ben tre donne quindi c’è da capire chi fosse delle tre.

Quando avevano delle conversazioni telefoniche Giovanna gli diceva di essere separata da oltre 15 anni. Una volta in studio, quella che corrispondeva alla descrizione di Giuseppe ha iniziato a dire di essere sposata e non divorziata e di non conoscere assolutamente quell’uomo.

La signora Giovanna ha detto una bugia a Maria De Filippi

Dopo essere uscita dallo studio, però, Giovanna ha cambiato idea ammettendo a Maria De Filippi di averla tradita. In che senso? Le ha detto una grossa bugia mentre era davanti alle telecamere. Siccome prova molta stima per la moglie di Maurizio Costanzo è tornata indietro ammettendo di essere lei la donna che cerca Giuseppe. Quindi ha detto quest’ultimo di volerlo salutare, ma poi le ha intimato di finirla di chiamarla perché lei non vuole più avere a che fare con lui. Ecco il video: