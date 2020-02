‘Sei lo stro**o dell’anno…’: Maria esagera, il suo gesto non piace ai fan di C’è posta per Te. E’ bufera

Grande successo per C’è posta per te

Grande serata di emozioni e lacrime anche quella di ieri sera andata in onda su Canale 5., Maria De Filippi si è mostrata ancora una volta all’altezza della sua professione e con le sue belle parole è riuscita a far riappacificare diverse coppie.

In particolar modo, però, i fan si sono accaniti su una triste storia che riguarda Licia ed Ernesto. I due sono sposati da 16 anni ma i continui tradimenti di lui hanno portato la giovane mamma a dirgli addio per sempre.

Ernesto chiama Maria per tornare a casa dalla sua ex e dai suoi figli e dopo tanti tentennamenti, la donna lo perdona per l’ennesima volta. A quanto pare, però, qualcosa non è piaciuto ai telespettatori a casa che si sono scagliati pesantemente contro la presentatrice. Vediamo insieme il motivo.

La storia di Licia ed Ernesto

La storia di Licia ed Ernesto ha tenuto sulle spine tantissimi telespettatori. Durante la puntata di C’è posta per te. Lui traditore ‘quasi seriale’ per anni ha sempre preso in giro la moglie tanto da iniziare una relazione addirittura con la maestra dei suoi figli. Una storia andata avanti per diverso tempo e venuta a galla grazie al marito dell’insegnante.

Tra i due c’è stato un lungo battibecco e il perdono non è arrivato facilmente: determinante, infatti, è stato l’intervento di Maria De Filippi, che ha fatto il possibile per convincere la sua ospite ad aprile la busta. Un gesto che a molti telespettatori non è piaciuto e che più di qualcuno ha trovato inadatto. La maggior parte delle persone, infatti, sperava in una sconfitta per Ernesto.

Il comportamento di Maria De Filippi non è piaciuto ai fan

In tanti da casa non hanno condiviso l’insistenza di Maria nel far aprire la busta a Licia. Alcuni utenti, sulla pagina ufficiale di C’è posta per te si sono chiesti addirittura se Ernesto fosse un parente della De Filippi vista la sua continua voglia di farli tornare insieme.

A lasciare tutti senza parole, però, il suo gesto finale che di sicuro rimarrà storico. La moglie di Costanzo prima che la moglie lo perdonasse le ha detto che di sicuro sarà pure lo stron** dell’anno ma se lo ama ancora perché non darsi una seconda possibilità?