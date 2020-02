Marco Carta intervistato da Pierluigi Diaco lo avvisa: “Cerca di sottrarti a chi……”

Diaco mette in guardia Marco Carta e gli dice di sottrarsi agli eventi pubblici e televisivi che a tutti i costi vogliono sapere cose della sua vita

Intervistato da Pierluigi Diaco a Io e Te, programma giunto all’ultima puntata, Marco Carta ha parlato con il cuore, mostrando un suo lato inedito al pubblico. Il conduttore e l’artista sardo hanno parlato a lungo della carriera musicale di Carta e non hanno invece fatto alcun riferimento alla sua vita privata.

Diaco non ha voluto mettere in primo piano la vita sentimentale e ai fatti di cronaca in cui Carta è stato coinvolto nel 2019. Allora era stato fermato per il furto di magliette alla Rinascente di Milano, ma è stato assolto con formula piena.

Nel corso dell’intervista Diaco ha consigliato a Marco Carta di evitare tutti gli eventi in cui viene chiamato solo per parlare della sua vita. Per Diaco Marco deve solo parlare del suo talento e concentrare l’attenzione su di esso.

Marco Carta ripercorre la sua carriera con Diaco

Il conduttore ovviamente ha fatto riferimento ai tanti, tra cui Barbara D’Urso, che hanno approfittato dei fatti accaduti per fare gossip. Marco Carta è stato anche messo in prima linea per il suo coming out, la sua storia con Sirio Filippo Campedelli e per il furto.

Nelle interviste nessuno ha parlato della sua carriera e Pierluigi Diaco ha voluto spezzare una lancia a suo favore. E lo ha fatto ripercorrendo la sua carriera musicale, quindi partendo dalla vittoria ad Amici a quella del Festival di Sanremo.

Marco ha vinto anche altri premi che gli sono stati riconosciuti per i dischi venduti. Poi ha preso parte anche a Tale e Quale Show, vincendo la settima edizione. Il giovane allora ha donato il premio ad una Onlus.

Carta ha rivelato che la sua professione non è facile

Nell’intervista Io e Te di Notte Marco ha anche rivelato di essere stato corteggiato da Conti per tre anni. Aveva detto no a Tale e Quale Show perché aveva paura, ma poi lo ha fatto con grande piacere e si è anche divertito.

Il giovane artista ha anche aggiunto che non è facile fare la sua professione, si rimane da soli e spesso non si ha il tempo di essere ascoltati. Diaco ha aggiunto che lui si merita tanto e che non deve permettere a nessuno di oscurare la sua carriera con altri fatti di minore importanza.