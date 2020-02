Simona Ventura: Rai blocca la partecipazione della conduttrice al Festival di Sanremo

Vertici Rai hanno bloccato la partecipazione di Simona Ventura a Sanremo, il gossip impazza, pare che sia colpa dell’ex direttrice di Rai Uno, Teresa De Santis

Quando tutto sembra andare per Simona Ventura ecco che un altro gossip la investe, come una bufera. Cosa è successo? Per cominciare, come tutti sanno, la Simo da oltre un anno è tornata in Rai, dopo un’assenza molto lunga.

La conduttrice ha condotto l’ultima edizione di The Voice of Italy e poi lo scorso settembre ha condotto un nuovo programma, La Settimana Ventura. Inoltre, Simona è stata anche la voce narrante della scorsa edizione de Il Collegio, che ha avuto ottimi ascolti.

E non è finita qui! Di recente sono anche girate voci che la Ventura potesse tornare a condurre reality show, ma sembra non ci siano nuovi progetti. In mezzo a tutto questo gran successo, però, ecco che arriva un gossip nuovi di zecca che investe la conduttrice.

Simona Ventura bloccata a Sanremo da Teresa De Santis

Le voci che girano dicono che Simona Ventura avrebbe dovuto essere una delle 10 vallette del Festival di Sanremo, e che quindi avrebbe affiancato Amadeus.

Il conduttore, come tutti sanno, ha scelto infatti dieci bellissime donne per le serate della kermesse. Pare che fra loro avrebbe dovuto esserci anche la Ventura. Anzi, c’è di più! La partecipazione della conduttrice era certa, ma i vertici rai all’ultimo minuto hanno bloccato la Ventura.

L’indiscrezione è stata svelata dal settimanale Spy, che ha detto di aver avuto la notizia da una fonte interna della rete pubblica. Questa fonte ha anche rivelato che ad opporsi alla partecipazione di Simona è stata Teresa De Santis, ex direttrice di Rai 1.

Ancora non è chiaro quanto accaduto alla Ventura

Nel settimanale Spy è stata quindi pubblicata la notizia che a non volere che Simona Ventura andasse a Sanremo è stata Teresa De Santis.

Nel giornale dice anche, in seguito, un’esclamazione, “Chissà perché”. Quindi, nessuno sa il motivo per cui la De Santis non avrebbe gradito la presenza della Ventura alla kermesse. Per quale motivo l’ex direttrice di Rai Uno non avrebbe voluto che la conduttrice prendesse parte a Sanremo?

La Ventura non ha avanzato alcun commento sulla notizia, e dunque nessuno sa cosa è veramente successo. Chissà se qualcuno si deciderà a dire come stanno davvero le cose? Bisognerà anche capire chi è la fonte interna che ha rivelato questo gossip!