Oroscopo Paolo Fox 3 febbraio 2020: le previsioni giornaliere per tutti i segni

L’oroscopo di Paolo Fox del 3 febbraio annuncia interessanti novità. Per i nativi del Toro si aprono prospettive allettanti. Per i nati sotto il segno del Cancro è un periodo di grandi ripensamenti. Nel dettaglio, le previsioni astrologiche della giornata di lunedì 3 febbraio per i 12 segni zodiacali.

Paolo Fox oroscopo 3 febbraio da Ariete a Gemelli

Ariete – In questo periodo vi trovate in una condizione di passaggio ma in primavera ci saranno buone novità. Intanto, cercate di ricordare che da venerdì Venere entrerà nel vostro segno e vi regalerà un successo in più.

Toro – Con Mercurio e Venere favorevoli si aprono prospettive interessanti, anche se nel weekend potrebbe nascere qualche piccola tensione. È arrivato il momento pensare ai soldi e se ci sono acquisizioni in ribasso, dovrete recuperare.

Gemelli – In questa giornata la Luna entra nel vostro segno. Ormai è da dicembre che le cose si stanno modificando a vostro favore, anche nel lavoro. Dal 26 marzo in poi avrete le idee più chiare.

Previsioni di lunedì 3 febbraio da Cancro a Vergine

Cancro – Questo è un periodo di grandi ripensamenti, forse siete contro qualcuno oppure negli ultimi tempi avete dovuto rifiutare un progetto. Se avete una libera professione, è in atto una rivoluzione che vi sta toccando da vicino. Attenzione a non trasferire l’insicurezza in amore.

Leone – Vi trovate in una condizione di grande forza per una settimana che regala energia in più. Inoltre, nel weekend la Luna entrerà nel vostro segno. Entro aprile ci saranno dei cambiamenti in campo lavorativo.

Vergine – Nonostante una grande fatica, tra oggi e mercoledì potrete avere grandi soddisfazioni. Tutto dipende da ciò che sapete fare ma questo è il momento giusto per farsi avanti, anche se il nervosismo regna sovrano.

Astrologia giornaliera da Bilancia a Sagittario

Bilancia – Inizio settimana importante. Luna favorevole vi aiuta a fare scelte importanti, che saranno definitive da aprile. Purtroppo, da venerdì Venere sarà in opposizione. Le storie complicate devono essere chiarite subito.

Scorpione – Questo inizio settimana potrebbe essere molto faticoso da gestire. Dovete fare molta attenzione ai soldi e ai problemi di salute. Armatevi di pazienza e se dovete parlare di cose importanti, è meglio rimandare tutto a venerdì.

Sagittario – Dietro la confusione di questo inizio settimana può esserci un grande risveglio. Da venerdì Venere inizia un transito molto positivo. Le nuove amicizie potrebbero avere un ruolo importante nelle prossime settimane.

L’oroscopo di Paolo Fox del 3 febbraio da Capricorno a Pesci

Capricorno – In questa giornata dovete superare delle difficoltà ma dovete affrontarle con calma. Anche se questo è un periodo di grande crescita, nei rapporti di lavoro e amorosi ci sono dei dubbi, che sarebbe meglio chiarirli subito.

Acquario – Questa settimana inizia in maniera confusa: dovete approfondire alcune situazioni. Entro la primavera dovete cambiare stile di lavoro e dovete adattarvi a un nuovo stile di vita. Siate più concreti in campo finanziario.

Pesci – In questo inizio settimana avete bisogno di garanzie, sia in amore che nel lavoro. Almeno nei primi due giorni della settimana sono un po’ faticosi. Se dovete fare un discorso a qualcuno, l’uomo delle stelle consiglia di farlo da giovedì.