‘Sembra una grande vag*na…’: Naike Rivelli svestita inaugura il carnevale, la foto piccante con l’ulivo

Nuova provocazione carnevalesca di Naike Rivelli

Come tutti ben sanno da pochi giorni ha preso il via il Carnevale 2020. Naike Rivelli si poteva tirare indietro mostrandosi sui social network in maschera? Ovviamente no, per questo motivo la figlia ribelle di Ornella Muti lo ha fatto a modo suo. In che modo?

Mostrandosi sul suo seguitissimo account Instagram come mamma l’ha fatta. Non è una novità visto che la 45enne lo fa quasi ogni giorno. Ma in questo caso lo ha fatto all’aperto coinvolgendo anche la natura. Andiamo a vedere nello specifico cosa ha fatto la modella.

La figlia di Ornella Muti svestita davanti un ulivo secolare: fan in visibilio

Naike Rivelli si è superata ancora una volta. Infatti la 45enne ha sparato un’altra cartuccia di sensualità attraverso uno scatto erotico condiviso sul suo profilo Instagram. Nello specifico la figlia di Ornella Muti ha voluto dare il buongiorno facendosi vedere totalmente nuda in un campo. Avvicinandosi ad ulivo secolare con un profondo spacco nella parte anteriore, la modella vi è entrata dentro. Ha dato le spalle alla camera mettendo in bella mostra il suo lato B tonico.

Mentre il décolleté è visibile in parte. Una posa davvero seducente e provocante che ha mandato in visibilio tutti i suoi seguaci, circa 250 mila. Risultato? Un botto di likes per non parlare dei complimenti. Come sempre, la donna ha taggato l’account della madre, spesso complice di queste immagini di nudo. (Continua dopo il post)

Naike Rivelli senza slip al bar: si vede tutto

Qualche giorno fa Naike Rivelli ha voluto fare colazione fuori da casa, precisamente in un bar. Fin qui nulla di strano se non fosse per la mise utilizzata per recarsi nel locale. Nello specifico la figlia di Ornella Muti indossava una tutina semi trasparente e aderente color carne.

Ad un tratto la 45enne ha iniziato a fare una mossa di yoga con la testa all’ingiù e, essendo priva di mutandine, i presenti hanno visto tutto in particolare la zona intima.