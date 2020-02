Ascolti tv 2 febbraio: Barbara D’Urso sale ma Vanessa Incontrada vola con Come una madre. Mara Venier domina il pomeriggio

Chi avrà vinto tra Canale 5 e Rai Uno?

Gli ascolti tv di ieri sera, domenica 2 febbraio 2020 sono concentrati principalmente sulle due reti ammiraglie della televisione italiana. Su Canale 5 andava in onda una nuova puntata di Live Non è la D’Urso con Barbara D’Urso.

Mentre su Rai Uno veniva trasmessa un appuntamento con Come una madre con Vanessa Incontrada. Occhio anche agli ascolti del pomeriggio con Domenica In di Mara Venier e Domenica Live con Lady Cologno. Mentre il preserale con Avanti un altro! e L’Eredità. Per conoscere tutti i dati Auditel vi consigliamo di leggere l’intero articolo.

Gli ascolti tv della prima serata di domenica 2 febbraio 2020

Su Rai Uno Come una Madre ha conquistato 5.116.275 spettatori pari al 21.63% di share. Canale 5 Live – Non è la D’Urso ha raccolto davanti al video 2.450.238 spettatori pari al 14.56% di share. Rai Due Che Tempo che Fa ha catturato l’attenzione di 2.196.894 spettatori (8.66%). Italia 1 Enjoy – Ridere fa Bene ha intrattenuto 996.483 spettatori con il 4.42% di share.

Su Rai Tre Amore Criminale ha raccolto davanti al video 959.362 spettatori pari ad uno share del 4.03%. Rete 4 Into the Sun è stato visto da 766.947 spettatori con il 3.25% di share. La7 Non è l’Arena ha segnato il 5.05% con 1.007.036 spettatori. Tv8 Bruno Barbieri – 4 Hotel è la scelta di 521.776 spettatori (2.07%) mentre sul Nove Camionisti in Trattoria segna l’1.67% con 432.059 spettatori.

Gli ascolti dell’access prime time di domenica 2 febbraio 2020

Su Rai Uno Prima Festival piace a 4.673.000 spettatori (18.45%) e Soliti Ignoti – Il Ritorno sigla il 21.39% con 5.574.000 spettatori e Canale 5 Paperissima Sprint registra una media di 3.318.000 spettatori con uno share del 12.82%. Su Rai Tre Grande Amore ha interessato 1.063.000 spettatori pari al 4.13% di share.

Ascolti preserale e pomeriggio

Su Rai Uno L’Eredità – La sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.478.000 spettatori (18.17%) e L’Eredità 5.016.000 spettatori (23.2%) nella seconda. Invece su Canale 5 Avanti il Primo! segna 2.982.000 spettatori con il 15.55% di share e Avanti un Altro! 3.969.000 (18.55%). Mara Venier col suo Domenica In continua a vincere, bene anche Barbara D’Urso con Domenica Live e Francesca Fialdini con Da noi…A ruota Libera.