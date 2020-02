Amici 19, anticipazioni: altre due maglie verdi, esami a non finire e un’eliminazione

Sabato 1 febbraio è stata registrata una nuova puntata di Amici 19. Ecco che cosa è successo

Amici 19, anticipazioni: assegnate altre due maglie verdi

Sabato 1 febbraio, mentre andava in onda la puntata di Amici 19 del pomeridiano, Maria De Filippi ne stava registrando un’altra. Ovviamente si tratta della puntata che vedremo su Canale 5 sabato prossimo, 8 febbraio.

Dalle anticipazioni che si sono diffuse nel web la puntata è stata ricca di emozioni. In particolare, altri due allievi hanno ottenuto la maglia verde, biglietto d’accesso al Serale. Ma andiamo con ordine.

Innanzitutto i ragazzi si sono esibiti nella sfida a squadre. Gaia ha vinto contro Giulia, Federico ha vinto contro Javier, Matteo ha ottenuto il punto contro Karina, Martina ha vinto contro Francesco. La squadra di Gaia, quindi, questa volta ha vinto. I due concorrenti con i voti più alti da parte della commissione sono stati Gaia e Javier.

Gaia e Javier si sono esibiti davanti a tre giudici esterni e entrambi hanno ottenuto la maglia verde. Adesso i concorrenti che sicuramente avranno accesso al Serale sono: Nyv, Giulia, Nicolai, Valentin, Gaia e Javier. Questo significa che solamente altri quattro allievi avranno la possibilità di andare avanti.

Un’eliminazione inaspettata

La squadra perdente ha dovuto vedere l’eliminazione inaspettata di un suo componente. A seguito della sconfitta nella sfida a squadre, Davil Angelo ha dovuto sostenere l’esame per rimanere nella scuola non essendo stato schierato da Giulia. Purtroppo il cantante non ha superato l’esame e ha lasciato definitivamente il programma.

All’inizio della puntata Devil Angelo si era lamentato dei schieramenti. Non trovava giusto il non essere stato schierato. Rudy, stanco della polemica, aveva proposto a Devil Angelo di affrontare i tre giudici esterni ma il cantante ha rifiutato. Alla fine è stato addirittura eliminato. Che cosa ne pensate?

La commissione boccia tutti i concorrenti

Tutti gli altri concorrenti rimasti nel programma hanno avuto la possibilità di sostenere un esame davanti alla commissione per poter accedere al Serale. Nessuno dei concorrenti rimasti ha ottenuto i tre sì dalla commissione della propria materia. Inutile dire che nel web si sono sollevate parecchie polemiche per il comportamento dei professori, per le maglie assegnate e per un regolamento non troppo chiaro.