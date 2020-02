Tempesta D’Amore anticipazioni 3-9 febbraio 2020: Annabelle ricatta Joshua

Le anticipazioni di Tempesta D’Amore lasciano emergere che le nuove puntate saranno piene di colpi di scena davvero clamorosi. Annabelle nasconde la navetta incriminata e ricatta Joshua. Le condizioni di Christoph peggiorano sempre di più, mentre Robert ed Eva si rappacificano. Denise sorprende Joshua e Annabelle insieme. Nel dettaglio, gli spoiler delle puntate della celebre soap bavarese in onda su Rete 4 da lunedì 3 a domenica 9 febbraio.

Anticipazioni Tempesta D’Amore: il piano di Joshua e Robert

Al Furstenhof, la polizia porta avanti le indagini sul misterioso ferimento di Christoph. Denise teme che sia stata Annabelle a investire il padre. Questo sospetto porta le due sorelle a scontrarsi verbalmente. Valentina continua ad avere vuoti di memoria e fa di tutto per scoprire che cosa è successo la notte della festa di compleanno. Per farla smettere di indagare, Joshua mette in atto il suo piano.

Annabelle, sempre più convinta che sia stata la figlia di Robert a investire il signor Saalfeld, fa il terzo grado a Valentina. Quest’ultima, però, è sicura di essere innocente. Joshua e Robert, per evitare che Valentina finisca in prigione, decidono di mandare a sbattere la navetta del Furstenhof contro un muro per coprire le tracce dell’incidente. Il loro piano, però, viene rovinato da Annabelle.

Eva scopre la verità su Valentina

Le anticipazioni delle puntate di Tempesta D’Amore in programma fino al 9 febbraio, annunciano grandi svolte. Annabelle promette a Joshua di non dire niente alla polizia e gli dà appuntamento per quella sera al salone blu. Lì, confessa di essere ancora innamorata di lui. Più tardi, Robert e il giovane Winter fanno una brutta scoperta: Annabelle ha fatto sparire la navetta. Werner, davanti a Meyser, chiede ad Alfons trovare la navetta incriminata, e in privato gli dice di riferirlo solo a lui.

Christoph deve essere operato ma Annabelle non vuole dare il suo consenso. Romy e Paul vorrebbero sposarsi sul prato della signora Margit ma quest’ultima pone delle condizioni. Annabelle è riuscita a nascondere la navetta incriminata e mostra le chiavi a Joshua. Denise li coglie in flagrante e inizia ad avere dei sospetti. Nel frattempo, Robert rivela a Eva che Valentina ha investito Christoph.

Lucy riesce a trovare 20 portatori volontari per Margit, che dà il permesso di utilizzare il suo prato per celebrare il matrimonio di Paul e Romy. Henry cattura una martora incinta e la porta nel suo ambulatorio per curare la sua ferita. Annabelle ricatta Joshua: se non cederà alle sue richieste, denuncerà Valentina alla polizia.