Rita Rusic mortifica Adriana Volpe: “Non lavora più, il GF VIP è tutto per lei” (VIDEO)

Rita Rusic è stata l’eliminata dell’ultima messa in onda del GF VIP. La decisione del pubblico di far uscire proprio lei è stata parecchio discussa, considerando l’importanza che aveva ricevuto la regista.

Ad ogni modo, poco dopo aver varcato la soglia della porta rossa, la protagonista ha rilasciato molte interviste, l’ultima delle quali a Barbara D’Urso. Ieri sera a Live non è la D’Urso, infatti, Rita Rusic ha parlato della sua esperienza nel reality e poi si è scagliata contro Adriana Volpe.

Le due donne non sono andate molto d’accordo durante la loro convivenza. In occasione dell’ospitata di ieri, l’ex gieffina ha spiegato quale potrebbe essere il motivo, secondo il suo punto di vista, di tale astio. L’ex di Cecchi Gori ci è andata giù in modo parecchio pesante. Vediamo cosa ha dichiarato.

Le accuse di Rita Rusic contro Adriana Volpe

Parole al vetriolo quelle di Rita Rusic su Adriana Volpe. La protagonista femminile indiscussa di questa edizione del Grande Fratello VIP si è lasciata intervistare da Barbara D’Urso ed ha fatto delle confessioni molto gravi. La regista ha accusato la sua ex coinquilina di essere adirata con lei solo per gelosia. La Volpe, infatti, non lavora più e il GF VIP rappresenta l’unica sua ancora di salvezza.

Dopo tutto il caos scoppiato in RAI, infatti, Adriana non è stata più chiamata in nessuna trasmissione. La sua carriera lavorativa ha, dunque, subito un tracollo non indifferente che l’avrebbe portata ad incattivirsi parecchio.

Questa, naturalmente, è stata l’interpretazione data dall’acerrima nemica di Valeria Marini, ma non è tutto. Rita, infatti, ha accusato l’ex conduttrice RAI di non aver digerito il fatto che la produzione del GF non l’avesse scelta per la copertina di Chi. (Clicca qui per il video)

Lo sfogo contro la Marini

Secondo il punto di vista di Rita Rusic, dunque, Adriana Volpe sarebbe entrata in una sorta di gelosia morbosa nei suoi confronti. Da tale situazione di base, quindi, sarebbero nati i diverbi che hanno molto animato gli ultimi giorni di convivenza nella casa più spiata d’Italia. Le parole dell’ospite di Barbara D’Urso sono state davvero molto pesanti.

Proprio per questo motivo, è molto probabile che questa sera Alfonso Signorini mostri alla concorrente le gravi dichiarazioni della sua ex coinquilina. La Rusic, inoltre, si è scagliata ancora una volta contro Valeria Marini accusandola di aver fatto molto soffrire i suoi figli quando la showgirl iniziò una storia con Cecchi Gori.