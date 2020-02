Uomini e Donne, anticipazioni: Daniele Dal Moro mette alla prova le sue corteggiatrici, il pubblico lo critica

Daniele Dal Moro ha messo alla prova le sue corteggiatrici ma il pubblico non ha apprezzato. Ecco che cosa è successo

Uomini e Donne, anticipazioni: Daniele mette alla prova le corteggiatrici, il pubblico lo critica

Venerdì 31 gennaio si è svolta una nuova registrazione del trono classico di Uomini e Donne. Dopo le vicende di Carlo, Giovanna e Sara, Maria De Filippi ha dato spazio Daniele Dal Moro. La sua partecipazione al dating show è già stata molto criticata sui social dal momento che lui ha sempre parlato male di alcuni programmi e poi perchè aveva una relazione con Martina Nasoni.

Nell’ultima registrazione, ad ogni modo, la conduttrice ha mandato in onda le esterne di Daniele in cui il tronista ha messo alla prova due delle sue corteggiatrici per vedere come si comportano a tavola.

Il test organizzato da Daniele non ha dato particolarmente fastidio alle due ragazze in questione, Angelica e Vanessa, ma al pubblico presente in studio e ai protagonisti del programma sì. Giovanna si è chiesta come mai le due corteggiatrici non si sono alzate lanciandogli un piatto addosso.

Daniele ha cercato di scherzare sull’argomento e dire che era una cosa leggera giusto per ridere, ma le giustificazioni non hanno convinto nessuno visto che il comportamento delle ragazze ha avuto delle conseguenze sull’opinione del tronista su di loro. Alla fine Angelica, dal momento che è riuscita anche a usare le bacchette al ristorante giapponese, si è meritata in premio un abbraccio di Daniele. Voi che cosa ne pensate? Secondo voi hanno ragione in studio ad andare contro il tronista?

La polemica su Daniele

Daniele Dal Moro ha partecipato al Grande Fratello 16 e in quell’occasione su di lui il pubblico si è diviso a metà. C’è chi lo ha apprezzato molto e chi no, soprattutto per il comportamento avuto con Martina Nasoni. Quest’ultima si è presa una bella cotta per lui e in Casa tra loro ci sono state delle effusioni.

Poi, però, lui ha preso le distanze. Fuori dal reality hanno ripreso la loro frequentazione ma questa è stata un continuo di alti e bassi, anche sui social. Dopo settimane di silenzio, a sorpresa, lui è diventato un nuovo tronista di Uomini e Donne ma Martina ha fatto delle dichiarazioni ben precise.

La redazione aveva offerto il trono prima a Martina, ma lei ha rifiutato per Daniele. L’ex gieffina ha confessato di essere innamorata di lui ma lui ha colto l’occasione per prendere parte alla trasmissione di Maria De Filippi. Sui social impazzano le critiche ma Daniele, come da regolamento, non può avere accesso ai suoi profili nel periodo in cui è seduto sulla sedia rossa.