Il Paradiso delle Signore trama lunedì 10 febbraio: Giuseppe è vivo

Non smettono di stupire le nuove trame de Il Paradiso delle Signore 4, la soap opera campionessa di ascolti su Rai 1. Nella puntata di lunedì 10 febbraio, i telespettatori scopriranno finalmente la verità su Giuseppe, del quale Agnese non aveva avuto più notizie.

Nel frattempo, le cose non andranno bene tra Adelaide ed Umberto. La contessa infatti non avrà nessuna intenzione di perdonare il Guarnieri, ancora profondamente ferita nei suoi sentimenti.

Il Paradiso delle Signore anticipazioni: Adelaide distante da Umberto

Nella puntata del 10 febbraio 2020 dell’amata soap opera, vedremo Marta e Vittorio in ansia per l’incontro con Orlando. La coppia non vede l’ora di avere tra le mani la rivista con il fotoromanzo ambientato al grande magazzino.

Ci sarà fermento anche per un’altra ricorrenza molto romantica, ovvero la festa di San Valentino. Le Veneri si confideranno su come passeranno la serata mentre Vittorio penserà bene di organizzare una grande festa al magazzino, idea che sarà accolta con entusiasmo dalle commesse.

Nel frattempo, come narrano le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, Marta e Riccardo proveranno a far riappacificare Adelaide ed Umberto ma non ci riusciranno. La contessa non ha nessuna intenzione di perdonare il banchiere. Della situazione se ne approfitterà Achille Ravasi, sempre più vicino alla Sant’Erasmo e ai suoi scopi ancora oscuri. Cosa avrà davvero in mente?

La verità su Giuseppe Amato viene alla luce

La puntata di lunedì 10 febbraio della soap Il Paradiso delle Signore sarà contraddistinta da un colpo di scena che riguarda Giuseppe Amato, del quale non si hanno più notizie. Pare che arrivino informazioni confortanti, che vedono l’uomo vivo. Purtroppo però, l’uomo si trova in carcere.

La brutta notizia getterà nel panico la sua famiglia, tanto che Salvatore, per vedere con i suoi occhi in che condizioni è il padre, prende la decisione di partire per la Germania. Agnese, nonostante sia contenta che Giuseppe sia vivo, non nasconderà la sua angoscia. Presa dal panico, troverà conforto in Armando che, dal canto suo, avrà paura di perderla se solo Giuseppe dovesse tornare.

Infine, le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore svelano che Silvia continuerà a tenere un atteggiamento scostante per via del segreto che ha confidato al prete nelle puntate precedenti. Nel corso delle prossime puntate, questa sconvolgente verità verrà a galla e avrà conseguenze drammatiche per la vita di molti protagonisti.