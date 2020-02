Il Paradiso delle Signore anticipazioni: Silvia soffre in silenzio

Continua ad appassionare i telespettatori de Il Paradiso delle Signore 4 il segreto di Silvia che, da un po’ di tempo a questa parte, soffre molto per un segreto che ha nel cuore. La moglie di Luciano nasconde qualcosa, ma di cosa si tratta?

Nelle prossime puntate inoltre, arriverà un nuovo personaggio destinato a sconvolgere la vita di Clelia. Si tratta di Ennio, un giovane imprenditore che la colpirà parecchio. La capo commessa avrà un colpo di fulmine?

Il Paradiso delle Signore 4, anticipazioni: colpo di fulmine per Clelia

Nel corso delle prossime puntate della soap opera in onda su Rai 1, vedremo l’entrata di Ennio Palazzi, un amico di Vittorio. Ennio, oltre ad essere un uomo decisamente affascinante, è anche ricco, visto che è il proprietario del cinema accanto al Grande Magazzino e non solo. Sarà proprio Vittorio a presentare Ennio a Clelia. Stando agli spoiler, pare scatti il fatidico colpo di fulmine tra i due.

Nel frattempo, Salvatore parte per la Germania per sapere che fine ha fatto Giuseppe. Nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore, Agnese ci terrà a scusarsi con Armando, che ha allontanato in malo modo dopo aver scoperto che il marito è in carcere. La Amato ammetterà di essere stata troppo dura nei confronti di Ferraris.

Silvia soffre e si dispera

Proseguendo con le anticipazioni della soap Il Paradiso delle Signore, vedremo Adelaide soffrire per il comportamento di Umberto. A darle conforto saranno Marta e Riccardo. I due penseranno di farle tornare il sorriso dandole il compito di presiedere la giuria del concorso di San Valentino indetto dal Paradiso. Che sia il modo per staccare un po’ la spina?

Nel frattempo, Luciano e Silvia incontreranno la Contessa. Adelaide si complimenterà per l’ottima istruzione di Federico, cosa che farà piacere ai due coniugi. Poco dopo però, Silvia continuerà a ripensare al suo segreto e sprofonderà di nuovo nella depressione. Che cosa sta nascondendo a Luciano?

Stando alle anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, la moglie di Luciano temerà che il gruppo sanguigno di Federico e quello di Luciano siano incompatibili. Se ciò fosse vero, di chi è figlio il giovane ragazzo? La tensione sarà altissima, tanto che Silvia deciderà di sfogarsi con Luciano scrivendogli una lettera rivelatrice.