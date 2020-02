Oroscopo Paolo Fox 4 febbraio 2020: le previsioni di oggi per tutti i segni

L’oroscopo di Paolo Fox del 4 febbraio è pronto a rivelare che cosa hanno in serbo gli astri per tutti i segni zodiacali. Per i nativi del Toro è una giornata un po’ faticosa. Le persone nate sotto il segno del Cancro devono fare molta attenzione in amore. Nel dettaglio, le previsioni astrologiche della giornata di martedì per i 12 simboli zodiacali.

Paolo Fox oroscopo del 4 febbraio da Ariete a Gemelli

Ariete – Questa è una giornata in cui riprendete vigore: questa settimana risulta più vantaggiosa delle altre che avete vissuto. Questo perché da venerdì Venere nel segno dona coraggio e nuove emozioni.

Toro – Giornata un po’ faticosa per quanto riguarda i soldi, la casa e il lavoro. Per tale motivo dovete fare attenzione, perché sembra che al momento ci sia qualcosa da rivedere. Persino nell’ambiente familiare potreste aver qualche dubbio. Attenzione alle spese di casa, vi conviene mettere da parte i soldi.

Gemelli – Con la Luna nel segno vi sentite energici ma allo stesso tempo desiderate risolvere certi problemi difficili da gestire. Per tale ragione questa giornata invita a essere molto prudenti anche in amore.

Previsioni di martedì 4 febbraio da Cancro a Vergine

Cancro – Giornata particolare in cui sembrate avercela con tutti. Anche le persone del vostro segno hanno diritto a sfogarsi un po’. Massima attenzione in amore: in questo periodo niente vi coinvolge direttamente.

Leone – Ci sono questioni lavorative da rivedere, mentre in amore si aprono delle particolari speranze. Il prossimo weekend potrebbe portare qualche emozioni in più.

Vergine – In questa giornata la Luna è dissonante, segno evidente che ci sono delle perplessità nel campo lavorativo. Forse dovete mettere in chiaro molte cose. Da giovedì ci sarà un recupero psicologico e psicofisico.

Astrologia giornaliera da Bilancia a Sagittario

Bilancia – Per il campo lavorativo, questo inizio del 2020 sembra un po’ problematico, infatti, dovete accettare che alcuni percorsi s’interrompano. Se ci sono delle dispute in corso, dovete risolverle subito.

Scorpione – In questo periodo tutte le cose non vi sono chiare, anche nel campo lavorativo. È come se dovesse fare nuove cose oppure che entro maggio voi dobbiate fare una scelta importante, decisiva. Per fortuna, venerdì sarà una giornata di riferimento.

Sagittario – Mai sottovalutare le nuove amicizie e le conoscenze. Dovete anche considerare il fatto che questa è una giornata in cui non tutto va a meraviglia, però, la partitura c’è. Avete una grande voglia di vincere e di sistemare certi problemi del passato. Da venerdì vi aspettano grandi emozioni.

L’oroscopo di Paolo Fox del 4 febbraio da Capricorno a Pesci

Capricorno – Fino a venerdì si consiglia di fare tutto con calma e di evitare complicazioni. Se nel recente passato ci sono state delle dispute, tra giovedì e venerdì le dovrete affrontare, anche se ci vuole molto coraggio.

Acquario – Fino a mercoledì sentirete un grande bisogno di confrontarvi con gli altri, ma in maniera costruttiva. Siccome Venere sta per tornare favorevole, da venerdì ci sarà un riscatto soprattutto in amore.

Pesci – In queste 48 ore potreste capire che alcuni amici non sono poi tanto amici. Ed è proprio questo lo scoglio del periodo, scoprire chi è veramente vostro amico e alleato. Già da giovedì ci sarà un recupero di certe situazioni lavorative, ma anche delle emozioni.