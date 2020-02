Conoscete la prima moglie di Amadeus? Ecco Marisa, totalmente diversa da Giovanna

Amadeus pronto per il Festival di Sanremo 2020

Finalmente l’attesa è finita, Amadeus è pronto per condurre la 70esima edizione del Festival di Sanremo. Una kermesse canora che prenderà il via martedì 4 per concludersi sabato 8 febbraio 2020 con la finalissima. Prima della gara Amedeo Sebastiani è stato travolto dalle polemiche a causa di alcune affermazioni, considerate sessista, durante una conferenza stampa nella cittadina ligure.

E se il padrone di casa de I Soliti Ignoti – Il Ritorno è impegnato al Festival, la moglie Giovanna Civitillo sarà l’inviata speciale de La vita in diretta al Teatro Ariston. Ovviamente l’ex professoressa de L’Eredità farà il tifo per il marito.

Chi è Marisa Di Martino, prima moglie di Amadeus?

Sarà la stessa cosa per la prima moglie, Marisa Di Martino? Quest’ultima e Amadeus sono stati sposati per diversi anni, ovvero dal 1993 al 2007. La coppia nel 1997 ha avuto anche una figlia, Alice che si è laureata l’anno scorso. Non tutti sanno che il loro testimone fu nozze è stato Rosario Fiorello.

Lo showman siciliano è il conduttore del Festival di Sanremo sono amici di vecchia data, infatti entrambi lavoravano come animatori nei villaggi turistici. Il matrimonio con Marisa è stato molto complicato, infatti la donna non ha concesso facilmente la separazione.

Amadeus è Giovanna Civitillo: ecco dove si sono conosciuti

Amadeus è Marisa Di Martino si sono separati nel 2007, anno in cui il conduttore conobbe l’attuale moglie Giovanna Civitillo. Lui era alle prime armi con un quiz televisivo, infatti era alla guida de L’Eredità su Rai Uno. Mentre lei era una giovane professoressa del game show. Circa tre anni fa la Civitillo ha lavorato anche a Mediaset, per la precisione ad Avanti un altro! di Paolo Bonolis e Luca Laurenti.

Tempo fa una fan ha chiesto ad Amedeo Sebastiani come si sono conosciuti con Giovanna. Lui ha detto che hanno iniziato la frequentazione dopo due anni che era separato da Marisa. Quindi il padrone di casa dell’attuale Festival della canzone italiana ha smorzato una polemica sul nascere.