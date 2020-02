Pace fatta tra Riccardo e Ida? Lui la spiazza con un gesto su Instagram (FOTO

Ida e Riccardo sono la coppia più amata e discussa del trono over di Uomini e Donne. I due protagonisti avevano abbandonato la trasmissione alcune settimane fa a seguito della proposta di matrimonio di Guarnieri. Ad ogni modo, la Platano si è mostrata molto titubante all’inizio ma, poco per volta, ha deciso di fidarsi di lui e di dare alla loro storia un’altra chance.

In una delle ultime registrazioni del tono over del tal show, però, la dama è giunta in studio da sola e non ha fatto altro che piangere quando le hanno chiesto del suo compagno. Questo, dunque, ha fatto credere che i due fossero in crisi. Tuttavia, andando sul profilo del cavaliere, è apparso un contenuto molto interessante.

Ida reticente sui social, Riccardo la spiazza

Dopo aver lasciato intendere che i due stanno attraversando un momento molto difficile, Ida ha deciso di essere alquanto misteriosa sui social. La dama, infatti, non risponde quasi mai alle domande che gli utenti le porgono sulla vicenda. Anche i contenuti mostrati sono solo delle sponsorizzazioni a scopo economico e davvero poco sulla sfera personale. A parte qualche piccolo video nel quale la donna si è detta triste e sconsolata, non è trapelato nulla dal suo profilo Instagram.

Decisamente diverso, invece, è il comportamento di Guarnieri. Contrariamente ad Ida, infatti, il protagonista ha deciso di pubblicare una Instagram Stories alquanto eloquente. Il cavaliere ha postato lo scatto di una foto che lo ritrae a figura intera, ma a destare particolare sgomento è la canzone annessa a tale immagine. (Continua dopo la foto)

La dedica inaspettata

La canzone di Giorgia è, infatti, Scelgo te e Riccardo ha voluto porre l’accento su di una parte specifica del brano, che sembra dedicata proprio alla sua Ida. In particolar modo, l’uomo si è soffermato sulla parte in cui la cantante dice che quando si cade, lo si fa sempre in due, pertanto, è in due che ci si rialza. Riccardo ha fatto capire che tra mille rimpianti ed il perdono, alla fine lui sceglie lei, e chi potrebbe essere se non la Platano?

Molti fan sono convinti che questo sia un segno dell’avvicinamento tra i due. Ad ogni modo, Ida non ha minimamente commentato la vicenda, per questo, potrebbe rivelarsi anche solo una fantasia dei fan.