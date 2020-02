Al Bano ‘raccoglie l’attimo’, forte imbarazzo per Romina: ecco cosa ha combinato (FOTO)

I due artisti pronti per Sanremo 2020

Manca ormai pochissimo per la settantesima edizione di Sanremo. Oltre alla grande sorpresa di Amadeus, il pubblico è in attesa di vedere Al Bano e Romina.

Sul palco dell’Ariston la coppia tornerà ancora una volta, esibendosi con un brano tutto nuovo ‘Raccogli l’attimo’. E proprio sulla nuova canzone, la Power ha postato sul suo profilo Instagram una foto che la vede insieme a Carrisi in un momento davvero imbarazzante…

Al Bano mette in imbarazzo Romina

Come già detto in precedenza, Romina sul suo profilo Instagram ha postato una foto che l’avrebbe messa in forte imbarazzo al momento dello scatto. L’immagine è stata utilizzata come premier del brano ‘Raccogli l’attimo’ e guardando con attenzione la foto, Al Bano ha davvero raccolto l’attimo, stringendo la Power alla sua vita e avvicinandola il più possibile a lui. La cantante sorride ma qualcosa non convince. Infatti, dalla sua espressione è possibile capire tutto il suo pieno imbarazzo che cerca di eliminare attraverso una splendida risata. (Continua dopo il post)

Raccogli l’attimo: l’ultimo brano della coppia

Al Bano e Romina sono pronti per la loro esibizione sul palco dell’Ariston in occasione della quale presenteranno il loro nuovo lavoro discografico, Raccogli l’attimo. Quello della coppia è un intenso amore che, anche dopo la fine del loro matrimonio, non ha mai cessato di esistere tanto che ha fatto sì che i due si potessero ritrovare nella musica.

In tanti, desiderano un loro ricongiungimento anche sentimentale ma per ora, Carrisi ha confermato di essere single e di amare solo i suoi figli. Nell’attesa di vedere i due artisti a Sanremo cantate il loro singolo, molti si chiedono pure se Loredana Lecciso parteciperà al Festival.

Secondo alcune voci di corridoio, la soubrette salentina resterà a casa in quanto non sarebbe ‘desiderata’. Non è la prima volta, infatti, che la mamma di Jasmine viene esclusa da progetto importante, lo stesso è accaduto anche con 55 Passi nel Sole. Per ora, non resta altro che aspettare l’inizio del Festival per smentire o confermare il pettegolezzo.