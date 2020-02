Festival di Sanremo 2020: l’errore grammaticale sui manifesti crea sgomento (FOTO)

Questa sera, martedì 4 febbraio, avrà inizio la settantesima edizione del Festival di Sanremo. Tale evento è sempre molto atteso e molto pubblicizzato, proprio per questo motivo, i telespettatori non hanno potuto fare a meno di notare una terribile gaffe.

In questi giorni, in giro per le varie città d’Italia sono stati affissi i manifesti pubblicitari del Festival della canzone italiana. Ebbene, tutti si sono resi conto dell’errore grammaticale presente su di un cartellone così importante.

Il manifesto del Festival di Sanremo

I manifesti pubblicitari del Festival di Sanremo 2020 sono stati molto criticati. La cosa che, maggiormente, ha lasciato perplessi è stata la scelta dei colori. Lo sfondo del cartello è, infatti, molto scuro. Questo ha contribuito a donare un aspetto funereo all’evento piuttosto che elegante. Ad ogni modo, a spiccare vi è sicuramente la scritta bianca che recita 70° Sanremo 2020.

Nella parte bassa, invece, sono state inserite le date relative al periodo di messa in onda dell’evento, nel caso specifico, dal 4 all’8 febbraio. Ebbene, proprio in tale punto, è presente un errore grammaticale molto evidente. Il mese in questione, infatti, è stato scritto con una sola b. La gaffe, ovviamente, non è passata inosservata e sono stati in molti i telespettatori a fotografare la cosa e a segnalarla sui social.

Critiche sull’errore grammaticale e alcuni ospiti

Alcuni utenti del web non hanno potuto a meno di pronunciare battute ironiche su quanto accaduto. In particolar modo, c’è chi ha detto che sarebbe stato meglio spostare a Marzo il Festival di Sanremo 2020 così che, non essendoci nessuna doppia nel mese, non ci sarebbe stato il rischio di commettere un errore.

Insomma, questa gaffe, sommata alla scelta dei colori del manifesto, sono tutti elementi che non stanno facendo altro che suscitare l’ilarità e lo stupore degli spettatori. Prima ancora di iniziare, dunque, questo Festival sta già generando particolare sgomento.

Il pubblico è in ansia di scoprire i brani inediti dei partecipanti e di assistere anche agli show dei vari ospiti. Tra questi ci saranno: Fiorello, Cristiano Malgioglio, Al Bano e Romina, Emma Marrone, Pierfrancesco Favino e tanti altri.