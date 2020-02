Belen Rodriguez, fa una confessione inaspettata “Mi sento prigioniera del mio personaggio”

Belen Rodriguez si confessa a Che tempo che fa e dice che spesso si sente prigioniera della sua immagine

Belen Rodriguez ospite della puntata di Che tempo che fa, insieme a Fabio Fazio, si sofferma molto sulla sua popolarità e soprattutto, del suo personaggio televisivo. Inoltre, la bella Argentina è molto nota anche sui social network, dove addirittura conta ben 9 milioni di follower.

La soubrette, spiega che lei in realtà, non si aspettava di avere una platea così ampia e quando inizialmente ha mosso i primi passi sui social è stato per lei una sorpresa scoprire tutto questo seguito. Lo stesso Fabio Fazio ha sottolineato che lui arriva massimo a 81 mila followers.

Dice però che molto spesso si sente un po’ incastrata e un po’ in gabbia. Infatti, rispetto ai suoi racconti sui social network, lei dice di essere molto più giocosa, molto più solare e talvolta, quindi si sente un po’ stretta in questo schema che si è prefissata. A proposito della comicità dice che è Luciana Littizzetto il suo modello di comicità al femminile.

Belen Rodriguez e la sua vita privata

Nello show condotto da Fabio Fazio, Belen Rodriguez reduce dal successo di Tu si que vales, racconta un po’ della sua vita professionale e parte della sua vita privata. La bella argentina dice che adesso ha ritrovato la serenità con Stefano De Martino e i due sono inseparabili.

Adesso la coppia, potrebbe anche decidere di affrontare un secondo matrimonio e perché no, anche la seconda maternità. La bellissima attrice vuole fare in modo che la storia tra i due possa andare avanti con entusiasmo e nel massimo dell’amore reciproco.

Le novità professionali per la showgirl argentina

Dal punto di vista professionale, sembrerebbe che Belen Rodriguez sia in procinto di iniziare una collaborazione con Netflix. La showgirl Argentina potrebbe fare una partnership per una serie televisiva e perché no, tornare nuovamente nel mondo della recitazione.

A proposito di recitazione dice che si ispira molto alla grande attrice premio Oscar Meryl Streep che le ha sempre dato una grande idea di libertà di coraggio. Finora, quando ha iniziato a recitare non è riuscita a bucare lo schermo: è chiaro che adesso si concentra soprattutto sul suo ruolo di conduttrice.

In merito alla sua vita personale, poi racconta anche che il suo successo l’ha colta di sorpresa. Ha cambiato la sua storia e anche quella della sua famiglia. Infatti, oltre a lei è diventata famosa anche sua sorella Cecilia Rodriguez. Inizialmente la sorella subiva un po’ il paragone con Belen, ma ora le cose sono diverse.