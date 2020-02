Anticipazioni Paradiso delle signore: Luciano scopre che Federico non è suo figlio

L’evento che i telespettatori de Il Paradiso delle signore stanno aspettando in trepidante attesa è la confessione di Silvia su Federico che, stando alle anticipazioni, avverrà tra poco. Come tutti avranno, ormai, compreso, La signora Cattaneo nasconde un profondo segreto che riguarda la paternità di suo figlio.

Luciano, dunque, non è il padre del povero militare sulla sedia a rotelle, anche se non l’ha ancora scoperto. Tale situazione verrà a galla verso la fine della prossima settimana, nelle puntate tra il 13 e il 14 febbraio.

Anticipazioni prossima settimana: la confessione di Silvia a Luciano

Le anticipazioni del Paradiso delle signore rivelano che sarà direttamente Silvia a confessare a suo marito la verità su Federico. Dopo l’intervento malriuscito di quest’ultimo, la donna si è trovata a dover affrontare le sue responsabilità. Il medico che ha effettuato tutte le analisi al giovane, infatti, l’ha esortata a raccontare la verità quanto prima. Luciano, nel frattempo, ignaro di tutto, organizzerà una romantica cena per il giorno di San Valentino con sua moglie.

In quel momento, però, Silvia sarà sommersa dai sensi di colpa e deciderà di confessare la verità a Luciano e gli dirà che Federico non è figlio suo. Questa confessione lascerà impietrito il giovane ragionier Cattane. Federico, nel frattempo, farà di tutto per prendere in mano la sua vita, a tal proposito deciderà di accettare la proposta di Vittorio Conti.

Federico lavora a un progetto per il Paradiso delle signore

Il direttore del Paradiso delle signore, infatti, gli chiederà di aiutarlo in un nuovo progetto al grande magazzino e, stando alle anticipazioni, il ragazzo accetterà. Nel frattempo, però, i telespettatori sono curiosi di scoprire chi sia il vero padre del giovane Cattaneo. Per il momento non si sa ancora, tuttavia, ci sono delle ipotesi. La più accreditata ricade su Umberto Guarnieri.

Dato che in passato Silvia era la sua segretaria, è probabile che i due abbiano avuto un flirt. Tale supposizione, però, non è stata ancora confermata. Intanto, Clelia, ancora innamorata di Luciano, deciderà di dimenticarlo cimentandosi in una nuova conoscenza, quella con Ennio. Federico, invece, farà un passo indietro e tornerà con Roberta, ma quest’ultima si troverà a nutrire una forte gelosia per Marcello.