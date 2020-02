Una Vita anticipazioni 9-14 febbraio: Lucia in pericolo

Cosa succederà nelle puntate di Una Vita in onda su Canale 5 dal 9 al 14 febbraio 2020? Telmo verrà sapere da Espineira che farà di tutto per ottenere l’eredità dei Marchesi dei Valmez, anche a costo di mettere in pericolo Lucia.

Il Martinez quindi proverà a mettere in guardia la sua amata, anche se non riuscirà a ottenere i risultati sperati. Finalmente si celebrerà il matrimonio tanto atteso tra Antonito e Lolita, al quale parteciperanno a grande sorpresa Maria Luisa e Victor, arrivati ad Acacias proprio per questa occasione.

Una Vita anticipazioni settimanali: Lucia ha un incidente

Nelle puntate della prossima settimana della soap opera, le cose non andranno bene tra Telmo e Lucia, che verranno tenuti sotto stretta osservazione da frate Guillermo, certo che il suo pupillo sia innamorato della donna e non mantenga la promessa di pensare solo a Dio.

Stando alle anticipazioni di Una Vita, Lucia avrà un incidente cadendo dalle scale durante il matrimonio di Antonito e Lolita. Telmo, dopo averla soccorsa, penserà che sia stato padre Espineira a causare la sua caduta, in modo da causarne la morte e prendere i soldi.

Nel frattempo, il pugile Tito continuerà a fare un incontro dopo l’altro vincendo e mettendo di buonumore Inigo, diventato il promotore sportivo del promettente ragazzo. Telmo, senza pensarci troppo, si recherà a casa di Lucia pregandola di non sposare Samuel. Tuttavia, la donna gli farà presente che invece si recherà all’altare.

La scoperta di frate Guillermo

Proseguendo con le anticipazioni di Una Vita della prossima settimana, frate Guillermo verrà a sapere che diversi mesi prima, Lucia e il suo protetto Telmo sono stati trovati senza vestiti. Ovviamente, si infurierà. Intanto, Samuel e Lucia fisseranno la data dalle nozze. L’Alday si farà promettere dalla Alvarado che, una volta celebrati i voti, lasceranno per sempre Acacias, nella speranza che la sua amata Lucia possa dimenticare Telmo.

Mentre Antonito e Lolita staranno passando loro luna di miele, Susana riceverà notizie non confortanti da parte di Simon: che cosa sarà successo? Come sappiamo, il ragazzo ed Elvira si sono trasferiti a Genova per vivere in libertà il loro amore.

Infine, nelle prossime puntate di Una Vita in onda dal 9 al 14 febbraio 2020 su Canale 5, Telmo continuerà a mettere in guardia Lucia, rivelandole che Samuel potrebbe aver ucciso Lo zio Joaquin. Frate Guillermo invece, suggerirà a Telmo di fare chiarezza sui suoi sentimenti e che, se proprio non riuscirà a resistere all’amore di Lucia, di abbandonare la vita ecclesiastica.